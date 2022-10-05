17歲老狗被棄養　獸醫指活不過2周　直到牠遇上新主人奇蹟出現了

任何生命想要長久存在下去，都離不開「愛」。心情愉快、得到更多的呵護，就能對每一天更加地充滿希望。無論是人類或貓貓狗狗，就連花花草草也是一樣的~



愛，可以讓生命延續；愛，更可以創造奇蹟。

17歲老狗被遺棄，遇到她之後獲得新的生命。國外有隻17歲的老狗狗 「切斯特」，因為年齡太大還有一身病，被前主人無情地棄養在了收容所。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片了解被遺棄老狗的經歷，幸好牠最終找到新主人了。

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當時的切斯特年老體衰，還患有嚴重的心絲蟲病，在收容所裏奄奄一息、吊著一口氣。能夠活著全憑牠強大的意志力，醫生評估牠最多活不過2周。雖然很可惜，但大家忍不住會想。也許「離開」對牠來説是最好的選擇…

每個人都盡力去給牠最多的愛，在牠來到收容所的一週後，安娜和老公一起來這邊做義工。她是一位非常善良的人，家裏已經收養了好幾隻狗狗。

當安娜看到切斯特的一瞬間，她柔軟的心被擊中了：即使很痛苦，可牠的眼睛還很明亮，我要給牠一個活下去的機會！

她辦理完收養手續後，把切斯特送到了當地最大的醫院。

手術+治療+飲食三管齊下

和醫生一起和死神搶奪切斯特，而切斯特也不負大家眾望。憑藉強大的求生意志，艱難挺過了一次次的治療，最終成功康復，甚至比之前更健康！

時光飛逝、歲月如梭，當初那個「不能活過2周」的切斯特，和安娜一家生活了5年。今年10月22日將是牠的22歲生日，是名副其實的「老壽星」。

但切斯特依舊像少年一樣快樂，每天都要出門散步、玩飛盤。最愛跟安娜和託比（另一隻狗）玩耍，還超級熱愛牛肉味磨牙棒。

任何人看到切斯特和安娜的故事，都會這樣認為的：愛可以治癒一切！愛是命運的良藥！

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請照顧好用一生陪伴你的牠！

世界上的生物都會經歷生老病死，和愛寵相識於活潑可愛的年幼時期。既然決定帶牠回家，就應該想到：牠早晚有一天，會因為年齡的增長。

而慢慢的體力衰退、腿腳不便、器官老化...如果接受不了，當初為什麼要養寵呢？

也許切斯特的前主人確實有難言之隱，但17年都已經養過來了，即使各種原因無法、不想繼續養牠，也可以把牠託付給一個更好的人家啊！

就這樣無情地丟棄在收容所，樂觀如切斯特，也會傷心的吧…而且，照顧老年犬並不麻煩！

根據品種體型不同，劃分標準不同，小型犬10歲及以上，中型犬8歲及以上，大型犬5歲及以上。

一般來説被劃為老齡階段，只需要做好這幾方面，牠一樣可以像當初那樣可愛、健康。

日 常 飲 食

老齡犬本身消耗較小，如果還按照之前食譜餵食，很容易導致狗狗肥胖。給關節、器官造成極大負擔，建議更換為老年犬專用糧。

並適當添加魚油、鈣片等營養品~

合 理 運 動

每天陪著狗狗一起散散步，可以預防肥胖、增強心肺功能。但儘量避免過長時間、過高強度的運動，「老爺爺」的關節和體力都跟不上啦

口 腔 護 理

口腔健康對於老年犬是非常重要的，牙結石、牙齦萎縮會導致牠進食困難。每週2~3次刷牙或使用磨牙小玩具，都可以有效維持口腔衞生。

毛 髮 梳 理

老年犬的毛髮會變白，還會因為毛囊老化變得枯燥乾澀。每日為狗狗梳毛、清潔，不僅可以檢查狗狗的皮膚狀況，還能刺激血液循環、避免毛髮打結，也是和狗狗互動的絕佳方式！

居 住 環 境

老年犬易患關節炎等骨骼疾病，儘量不要讓牠大幅度跳躍或快速移動。可以在家中放置墊子或輔助斜坡板，避免牠摔傷，使牠行動更方便。

防 寒 避 暑

老年犬調節温度的能力較差，對温度的變化非常敏感，所以降溫時及時給牠做好保暖，天氣炎熱時保持涼爽、防止中暑。

多 多 陪 伴

隨著視力、聽力和嗅覺的衰退，使年老的狗狗更容易焦慮，多陪伴狗狗，多和牠玩耍互動，讓牠感受到你的存在和愛，狗狗就會更加安心哦~

既然狗狗耗盡青春陪伴你，為你帶來了那麼多年的快樂和幸福，為什麼不能在牠們老了之後，多付出一些時間和耐心，去回饋牠們忠誠和愛呢？

狗狗總有一天會老去，人也會。設身處地、換位思考一下，最少等你老了，狗狗可不會拋棄你。以愛回應愛，才是養寵的意義！

你家狗狗幾歲啦？

你知道如何照顧年老的牠們嗎？

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