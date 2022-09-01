帶狗狗修毛接回家後突轉性大變咬媽媽　4個月後一通電話曝光真相

許多毛爸媽都會帶毛孩去做寵物美容，但也要注意有沒有抱錯毛小孩回家。最近一則奇聞在網路上掀起熱議，一名女子把心愛的狗狗送去美容院修剪造型，結果回家後整隻狗性格大變，就這樣在女子家裡待了四個月，後來才發現這隻狗狗根本不是自己家養的。



根據《英國鏡報(Mirror)》報導，美國一名女網友在Reddit上分享自己傻眼經歷，她養了一隻德國牧羊犬與紐西蘭犬的混種狗名叫「艾瑪（Emma）」，四個月前她把艾瑪帶去平常會去的寵物美容店修剪毛髮，後來帶牠回家的時候就覺得狗狗好像哪邊怪怪的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽帶狗狗去修毛後，為何會性情大變呢？結果竟然在4個月後才被揭開。

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女網友表示，其實她剛剛從美容院接回艾瑪的時候就覺得好像有哪邊怪怪的，一直說不上來，但當下自己覺得艾瑪可能是因為去美容院會緊張、處在有壓力的環境中就沒多想，結果帶回家後艾瑪的行為舉止都變得很怪，「感覺就像是狗在屋子裡面但是魂魄都不見了、換了一隻狗的感覺」。

更讓女網友覺得詭異的是，原先親人的艾瑪變得兇暴，當女網友餵食艾瑪平常最愛吃的零食時，艾瑪居然發狠咬起主人的手，還會一直不斷做出吸引人注意的動作，並忽視所有牠認識跟熟悉的人，變得只會黏著女網友的爸爸，經常整天跟在他身後，甚至在女網友爸爸長時間離開的時候會變得極度焦慮。

艾瑪突如其來的性格與行為大變讓女網友相當頭痛，且一直找不到原因，只能歸類為艾瑪可能是因為女網友爸爸換工作的關係經常不再家而感到焦慮。近日，女網友接到平常常去的寵物美容店打來的致歉電話，才發現原來是寵物美容店搞烏龍，把艾瑪跟另一隻叫做「貝爾(Bear)」的狗搞混了。

但這個烏龍也帶來了令人意想不到的驚喜，被抱錯的貝爾與艾瑪之所以長得如此相像讓美容師搞不清誰是誰的原因，竟然是因為貝爾跟艾瑪竟然是同一胎的姐妹，也就是貝爾跟艾瑪的爸爸跟媽媽都是同一隻狗。事後寵物美容店不斷致歉並送上了豪華的禮物卡跟零食禮盒，貝爾跟艾瑪也終於回到彼此的家，結束這場烏龍。

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