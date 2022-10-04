伯恩山犬只剩3天命　爸為牠找來最溫暖的8月雪　在歡樂中牠...

當有一天，你的毛孩子即將走到生命的盡頭，你最想和牠一起做的一件事是什麼？



國外有一個網友@canadianbuilt，在同城論壇上發了一個帖子詢問大家：哪裏有雪堆可以玩耍？

要知道，那時是炎熱的8月份，而且今年全球氣候尤其之高，哪兒能有冬天一樣的積雪啊！

原來，他是為了滿足自家伯恩山犬 布魯克的心願…►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

伯恩山犬在生命中最後的幾天，盡情地在雪中打滾。

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布魯克已經11歲半了，對於平均年齡只有9~12歲的大型伯恩山犬來說，很明顯牠已經屬於高壽老人了。

衰老蠶食著牠的健康…主人一家眼看著牠越來越虛弱，再一次帶牠去醫院後，卻得知了一個噩耗：牠實在太老，也許只有兩三天的日子了。

雖然不捨，但布魯克和家人在一起的時光裏是幸福和快樂的，而且早在牠成為老年犬開始，每個人已經在慢慢、慢慢地接受生命的倒計時。

於是，大家努力想讓這最後三天成為布魯克最美好的回憶：

帶著牠最後一次去河裏游泳、一起在後院散步、陪牠看體育比賽、給牠做最愛吃的飯、連平時擔心會對身體不好的煙肉也餵給牠吃…

家人們還想到，布魯克從小就特別喜歡玩雪，冬天是牠最快樂、最熱愛的季節。那麼，可以讓牠在生命的最後階段，再玩一次雪嗎？

這個特殊的求助，引來許多網友出謀劃策：

「可以去問問冰球館和室內溜冰場的孩子們，也許他們可以削些雪給你。」

「我好像有在市區體育場冰雪館的附近看到雪堆。」

「聯繫一下體育場的後勤部門！洗冰車每次清理完冰面後，都會把碎冰倒在外面。」

他的求助也傳遍了城市附近大大小小的溜冰館，最終，最大的Bowness體育館也知曉了。

當天，員工們就聯繫上@canadianbuilt，他們運來一車碎冰，在他的家門口鋪出雪地。

就這樣，一個小小的「冬天」，在8月，出現了！

原本虛弱的布魯克，看到潔白的、散發著寒氣的雪堆竟然來了精神。

牠在主人的攙扶下慢慢爬了過去，用盡全身力氣在雪堆上打了兩個滾，黑色的毛髮沾上化掉的雪水，在陽光下亮晶晶的。

這樣久違的快樂，令牠捨不得離開這片雪，一直玩到雪堆全部化成水才離開。

幾個小時後，布魯克在全家人的陪伴下，回到了汪星球…

@canadianbuilt也向網友們更新了這個消息：

「Bowness體育館的大家太棒了，他們很快在家外給我們倒了雪。在享受了最後一次玩雪之後，布魯克在幾個小時後逝世了。」

原以為牠還能再活幾天，沒想到一天之內就到了生命的結束。大家都為布魯克和牠的主人感到難過，但也很慶幸能夠趕在最後完成了狗狗的心願。

「狗狗的任務是愛你，你的任務是愛牠，你們都做得很好。」

「這條可愛的狗狗是幸運的，有一羣人那麼愛牠，能夠在8月份幫牠找到雪。」

「牠只是先一步去到了彩虹橋——一個在人世間有温暖家人的動物才可以去的地方。牠會在那裏思念你、期待你、等待你，直到你圓滿的走完這一生後，和牠一起手牽手走過這座橋！」

3年小狗、3年好狗、3年老狗，說的就是伯恩山犬短暫的一生。

我們都知道，布魯克能夠快樂地活到11歲，說明牠的家人真的很愛牠、對牠很好，才能打破9年的命運魔咒！

可能在許多年後，彩虹橋的守門人會說：

「嘿，你終於來了啊！那條急性子的伯恩山布魯克，每天都在樂此不疲地和我們講述牠和你的故事！」

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