主人酒駕連狗狗一起被羈押　牠大鬧警局　警察要請翻譯員來解決？

嗨，我是小軟柿子。前段時間，我看到了幾個巨搞笑的故事。



01-牧羊犬遭羈押

7月6日，印度警察在巡邏時，攔下來一輛汽車。

該車輛在行駛過程中搖搖晃晃的，特別不穩，所以，警察合理懷疑司機酒駕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

牧羊犬是落難少爺，遭羈押期間竟然這樣做！

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事實也的確如此，車上的兩名男子均未通過酒精測試，於是警察將他們和車上的一隻德國牧羊犬，一起帶回了警局暫時羈押。

結果讓警察特別無語的是……這隻牧羊犬，實在太難對付了！

牠來到警局後，完全沒有身為「犯人」的自覺，天天跑去辦公室，吹空調睡大覺。

而且看不上便宜的狗糧和人類的食物。寧可餓着也不肯吃飯，直到警察買來了牠喜歡的，昂貴的狗糧，才開心地吃起來。

更讓他們頭疼的是，在多次嘗試後，他們發現狗子只能聽懂英文指令。為了跟狗子溝通，讓牠聽話一點，警察甚至高薪聘請了當地懂英語的年輕人來給狗子做翻譯。

……

這待遇，確定不是哪位領導到訪嗎？

警察們也是苦不堪言，他們將這段趣聞分享到了網上，我們的「落難少爺」憑藉自己獨特的狗格魅力，吸引了很多粉絲。

在牠被羈押的半個月裏，有不少人專門去警局看望牠。咱就是說，哪有人天天去參觀警察局的啊……

警察忍不住抱怨：「法律適用於人類，但現在動物卻因人類的錯誤而受苦。」牧羊犬：「emmm，我好像沒受苦？」

02-汪星人夜闖警局

在多米尼加，也有一位男子因違反了當地宵禁法，而被警察帶去警局。

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按照規定，他需要在警局待上一段才能放出來，可沒想到，男子的一個老朋友竟然夜闖警局來撈人了——

就是他養的狗子。

原來主人被抓走沒多久，狗子就聞着味道跟到了警局，牠在附近轉悠了大半天，直到深夜都沒看到主人的身影，於是就着急地開始大鬧起來…

警察嚇了一跳，不過，還是讓牠進來跟主人團聚了。

狗子見到心心念唸的主人，立馬在他的身邊蹭來蹭去，男子也是一臉驚喜。

不知是被狗子的破壞力嚇到，還是這個暖心的畫面感動到，警察破例只對主人進行了警告處罰。

好傢伙，這可是我第一看到靠武力去警局撈人，還能讓警察心甘情願放人的...

主人：「回家獎勵3個大雞腿！」

03-金毛尋回犬進派出所扮警犬

更搞笑的是，不久前，重慶市大足區北門派出所來了一隻帶有「警犬」標誌的金毛犬。

「看到標誌沒，我歸隊啦！」

火眼金睛的警察小哥一眼就看出了牠是個冒牌貨，被當場拆穿了哈哈哈哈！

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原來，狗子跟主人走散後，便仗着自己的這身行頭，大搖大擺地走進了派出所的大門……

不過，好心的警察小哥並沒有因為它假冒公務汪就怪罪於牠，而是準備幫助先找主人。

結果……他們在前面盡心盡力，這貨卻偷偷潛入值班室，偷吃雞翅去了！

被值班警察當場抓住，狗贓並獲！因「犯罪」情節較為嚴重，且罪上加罪，最終處理結果如下：

冒充國家公務犬，而且涉嫌「偷盜」，但諒其系初犯且認錯態度誠懇，特從輕處罰對其決定「拘留一日」。現請狗主人速來北門派出所，把你家假警犬帶回去！

哈哈哈哈，警察小哥實在是太可愛了。

但咱就是說，狗子的這幅表情…真的是認錯態度誠懇嗎？

「誠懇地說一句：雞翅膀真香～」By-Wb@平安大足

明明是毫無悔過之心啊！

不過最後，「刑滿釋放」的狗子被主人接回家了，主人也因沒有牽繩交了100元罰款。

雖然有些離譜，但放在狗子身上又有些合理和好笑。幸好結局還算完美，也希望所有狗狗都不會為人類的錯誤而買單。

狗勾都是上天派來的小天使，既然養了，就好好愛牠們，對牠們負責！

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