貓貓冷知識｜貓咪睡覺位置代表對奴才的想法　睡這裏是信任的表現

原來貓咪的睡覺位置會代表貓咪對你的想法？！快往下看看，你家的貓咪是哪一種呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



▼▼▼貓咪睡覺位置大解密▼▼▼

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1. 靠腳或床邊／信任度⭐⭐

貓貓雖然對你有信賴感，但可能還是因為一些因素想保持距離（例如怕被踹到XD）所以才會選擇離你近但保有自己空間的位置唷！​

2. 頭的周圍／信任度⭐⭐⭐⭐

​貓咪會願意睡在頭附近，代表你是像家人、同伴一樣能讓他安心的存在唷！除此之外，睡在頭頂也能聞到毛爸媽頭髮、頭皮等熟悉的氣味，有助於氣味交換與標記，讓他安穩的進入夢鄉～

3. 身旁或懷裡／信任度⭐⭐⭐⭐⭐

​你的貓貓超級愛你！對你的警戒心很小，才會願意鑽進被窩與你一起睡覺～除了很信賴你，鑽進被窩也可能是因為比較好取暖唷！​

4. 其他地方／信任度⭐

​貓咪對你還沒有什麼安全感，所以需要隨時緊戒狀況毛爸媽可以多多陪伴貓咪、與他們互動，來增加好感度唷！

看完了這麼多種睡覺位置，你家的貓咪是哪一種呢？和他平常對你的態度有相同嗎？回家快觀察看看吧！

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【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】