盤點喵星人13項實用技能　最後一項超暖心　喵：我居然有這用途？

有句話說得好，養貓千日，用貓一時。那麼貓咪到底有什麼用呢？喵喵霸氣登場，讓你們知道，關鍵時刻還得靠貓貓。



咱們先來看一些不太確定有用的！

喵星人的用途？原來牠們還懂這些。

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01-當上CEO，帶領員工再創輝煌，把喵喵無限公司做大做強。

02a-為鏟屎官帶去光明，你好好坐着，貓咪過來為你開燈。

02b-夜晚，打開「手電筒」，為鏟屎官照亮前方。

03-教鏟屎官認字，這個字讀「喵」，請問你記住了嗎？

04a-給家裏做清潔，木地板要精心維護，用濕毛巾一點一點擦乾淨。

04b-瓷磚地面就用拖把慢慢拖~

05-愛護家居用品，發現有小狗在破壞沙發，馬上第一時間阻止。

06-保持桌面整潔，一些沒必要存在的東西要及時清理。

07-管好家裏的錢，絕不允許鏟屎官亂花。

08-維修家電，發現有燈具壞了，及時維修好。

09-鏟屎官想要「月亮」，貓咪馬上站起來「摘月亮」。

接着，咱們再看一些確定有用的！

01-鏟屎官忙碌一天辛苦了，晚上為他做一下按摩。

02a-桌子不夠高怎麼辦？大橘來支撐。

02b-墊平板電腦，大橘是專業的！大橘：想不到吧，我居然還可以這麼用！twi@kagisuzu0531

03a-捉蟲子，貓咪更是專業的！鏟屎的不要害怕，我已經把蟲子捉住了。

03b-蟲子飛得太高，這時候需要鏟屎官配合。

03c-鏟屎官負責舉高高，貓咪負責抓蟲子。抓到啦，抓到啦，不枉費鏟屎官用單手託貓。

04-陪伴鏟屎官，給鏟屎官温暖，治癒TA的心是貓咪最大的作用。

果然沒有一口貓糧是白吃的，貓咪為了這個家付出太多了。

你家貓咪都為你做過什麼呀？

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