雪橇犬過世一週貓咪仍獨守靈堂　落寞背影惹哭萬千網民：是真感情

日本有名飼主家中養了一隻雪橇犬（哈士奇）和幾隻貓咪，並創立了社群帳號和部落格，紀錄著心愛毛小孩的點點滴滴。然而狗狗「Grace（グレース）」在今年過完15歲生日後便離開人世，其中一隻和牠感情特別好的貓咪「Monako（モナコ）」因此顯得非常落寞。



Monako是飼主領養回來的貓咪，Grace就像是媽媽的存在，從小就跟在牠身旁一起長大，當狗狗生病時也是經常默默陪在牠的身邊。即使Grace已經離世一週，飼主發現貓咪還是常常獨自待在狗狗的靈堂旁邊，模樣看起來非常寂寞，讓家人們看了也都忍不住掉下眼淚。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

對貓咪Monako來說，雪橇犬Grace就像是媽媽般的存在，從小便看顧著牠。

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狗狗和貓咪之間深厚的感情、以及哀戚的景象也讓網友們相當不捨，紛紛留言傳達心疼與哀悼：「眼淚停不下來」、「牠的背影看起來好孤獨」、「和美好的回憶說再見」表示希望狗狗能安息之外，也希望飼主一家人和貓咪從傷痛中慢慢痊癒。

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