雪橇犬大哥去世18天後　黑白貓弟弟悶悶不樂　不吃不喝最後...

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動物之間的情感，也能牽動生死，你相信嗎？

是的，我們永遠也想不到，一隻貓，竟然會為一隻狗殉情！

素材來自抖音@公子訥



【相遇】

早在十五年前，抖音鏟屎官@公子訥便是一位有貓有狗的成功人士。

尤其是他養的這隻二哈「狗哥」，上能飛天，下能遁地，白天拆家，晚上蹦迪，簡直不是省油的燈。

平時有空沒空還對着小英短一頓胖揍，一貓一狗的關係經常陷入僵局，讓鏟屎官非常頭疼。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗哥哥離開後，貓弟弟終日悶悶不樂，最後竟然...

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有一天，鏟屎官在拉着狗哥散步的時候，碰巧在路邊發現了一隻瘦小可憐的小奶牛。

牠就是咱們今天的主人公——貓弟。

據鏟屎官描述，在發現貓弟的那一瞬間，自己的心像是被撕裂了一樣痛，想要觸碰又不敢上前，如今都不願再去回憶那一幕。

當時，鏟屎官攥緊狗繩，生怕活潑好動的狗哥會傷到小奶牛，可手中的狗哥卻安靜地湊了上去，嗷嗚嗷嗚地蹭着牠的頭。

就是這反差的一幕，讓鏟屎官下定決心，一定要把這隻小奶牛帶回家，起名為貓弟。

可能是受過傷害，剛到新家的貓弟顯得十分侷促和無助，經常躲在角落裏對着牆壁發呆。牠從不當着鏟屎官的面吃飯，每次都是等到鏟屎官離開，才會出來對付兩口。

在這個家裏，牠唯獨信任的，就是當初救牠的狗哥。牠會每天圍着狗哥轉，偶爾耍怪，調皮地啃咬狗哥大大的耳朵。也會在狗哥睡覺的時候守在牠的身邊，為牠保駕護航。

每天的日常都是黏黏貼貼，哪怕家裏還有一隻小英短，狗哥和貓弟也只愛彼此。漸漸地，在狗哥的陪伴下，貓弟也融入了這個家庭。

本來，牠們會在平凡且樸素的美好中，陪伴至終老。但好景不長，2018年的一場噩耗，給了這個家庭沉重一擊。

【變故】

2018年，11歲的狗哥，突然生病了。貓弟最先發現了狗哥的異常，牠的叫聲引來了鏟屎官，狗哥被送去了醫院。

11歲，已經算是晚年了，牠病得很重，只能拖着自己無力的後腿，艱難前行着。醫生為狗哥做了全身檢查，前前後後折騰了將近兩天，可依舊沒有什麼起色。

「牠的年紀太大了，身體機能已經老化，很難治好了......」

從醫院回到家後，狗哥一直悶悶不樂，牠不理解，為什麼以前可以輕易奔跑的後腿，如今卻動都動不了？

漸漸地，狗哥患上了抑鬱症和焦慮症，整日趴在家裏，對自己最愛吃的食物都提不起興趣了。

在這期間，貓弟一直陪在身邊，默默守護着狗哥。有時，為了讓狗哥休息得更好，牠會主動躺下，當狗哥的枕頭。

有時，為了讓狗哥振作起來，牠會用小腦袋蹭蹭狗哥，就像牠們第一次見面，狗哥貼貼牠一樣。因為癱瘓，狗哥無法自主排尿排便，需要鏟屎官用針管將排泄物抽出。

狗哥的下半身早已麻木，感受不到疼痛，但貓弟卻心疼不已。牠每次都站在身邊伸着脖子看，甚至都擺好了攻擊的架勢，隨時準備營救狗哥。

在貓弟和鏟屎官努力下，狗哥再次露出了往日的笑臉。牠開始走出家門，用鏟屎官定做的輪椅代步。

哪怕沒有辦法跑得像以前一樣快，狗哥也非常滿足，對於牠而言，有鏟屎官，有貓弟，有自由，就夠了。

可再好的輪椅，再周到的照顧，都無法改變狗哥已經年邁的事實。狗哥，在牠13歲的那年，永遠地閉上雙眼，離開了這個世界。

【重逢】

狗哥走後，鏟屎官在視頻中説了這麼一段話。

「13年人間煙火轉瞬即逝，終有弱水替滄海，再無相思寄巫山……」

他的聲音中，帶着哽咽。和他一樣痛苦的，還有最愛最愛狗哥的貓弟。在狗哥走後的第18天，貓弟也緊跟着牠的步伐，離開了這個世界。

據鏟屎官説，在狗哥離世後，貓弟便不吃不喝，整日躺在狗哥最愛的墊子上發呆。

也許貓弟覺得，只要牠堅持下去，在轉身的某一秒，狗哥就會出現在牠的視野裏，和以前一樣陪牠玩耍。

但我們都知道，貓弟的等待不可能有結果。

小貓咪不會説話，牠不知道怎樣表達好想你，其實牠什麼都懂。牠知道，自己再也見不到你了。

為了留住貓弟，鏟屎官給牠打葡萄糖，強行餵食，可最終，貓弟還是隨狗哥而去了。

「沒想到一個月送走兩個，生命是脆弱的，善待身邊的生命吧。」

（貓來了授權使用）

也許，我們眼中的離別，是狗哥和貓弟的重逢。

貓弟用自己生命的最後18天向我們證明了一件事——再小的生命體，也懂得什麼是愛。

有的時候貓咪和狗狗的情感，甚至比人，來的都要真摯和純粹。哪怕狗哥和貓弟不是一個種類，但在當初狗哥給貓弟第一個擁抱的時候，就註定了牠們最後的結局。

愛不會停止，思念也沒有盡頭。狗哥，在去天堂的路上，慢些走吧，你的貓弟，馬上就追上你啦！這次，讓牠帶你回家。

素材來自抖音@公子訥

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】