貓貓冷知識｜貓咪飲食Q&A及乾糧優缺點　蛋白質不足難以均衡營養

「吃」對貓咪來說恐怕是他們一生中最重要的事項前三名。市售貓食這麼多，應該如何選擇呢？本篇文章將介紹一些挑選乾飼料的基本概念。 ►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

文：Q小蓉／滔客



▼▼▼貓咪飲食Q&A及乾糧優缺點▼▼▼

+ 15

貓咪飲食Ｑ＆Ａ

Ｑ１.貓咪跟人一樣是哺乳類動物，跟人吃一樣的食物不就好了？！

Ａ１.貓咪和人類並不相同，尤其是他們的腎臟只有約3～4公分，遠小於人類，因此對人類而言鹹度正常的食物，對他們而言卻是鹽份太高而有可能導致腎臟病變的毒物。

Ｑ２.那多餵些蔬菜水果應該比較營養均衡吧？！

Ａ２.人類是雜食性動物，但貓咪卻屬於肉食性動物，這並非意味著貓咪只需要吃肉，但他們的營養需求是大量優質的動物性蛋白質，而非蔬果，碳水化合物更是他們需求量極低的「營養」。

Ｑ３.貓咪特別愛吃某牌飼料，所以這個牌子的飼料應該比較好？！

Ａ３.貓咪的嗅覺十分靈敏，以乾飼料而言，為了增加適口性，有些廠商會添加較多香料，因此建議還是飼主試著學習分辨貓食成分好壞，自己為心愛的寶貝把關。

Ｑ４.常打廣告或是獸醫推薦的大廠牌一定最好？！

Ａ４.獸醫對於動物的生體構造或許暸若指掌，但對於寵物營養學卻未必專精；而知名大廠的成分是否純良，也同樣需倚賴飼主的雪亮雙眼自行把關。

食用乾飼料的優缺點

目前市售貓食有乾飼料、罐頭等，另外若是熟悉貓咪需要的營養成分，也可以自己動手製作鮮食，在此先介紹餵食乾飼料的優缺點。

優點

（1）方便餵食，且較不易造成髒亂。

（2）價格較便宜。

（3）容易保存。

缺點

（1）水分不足。

貓咪的天性是從食物中獲得水分，不太會主動喝水，因此若他以乾飼料為主食，務必要設法讓他多攝取水分，否則很容易引起腎臟疾病。

（2）碳水化合物成分過高。

碳水化合物對他們而言是非必要的營養成分，甚至可以說會造成他們的負擔，因為貓咪無法有效處理所攝取的碳水化合物，因此會堆積在貓咪體內形成脂肪，導致肥胖。

（3）動物性蛋白質不足。

之前也曾提及，貓咪需要大量優質的動物性蛋白質，乾飼料的成分分析中雖有標示蛋白質的比例，卻不會特別標示是動物性蛋白質或植物性蛋白質，且基於成本考量，有些廠商可能會以大量植物性蛋白質提升飼料中蛋白質的比例。

延伸閱讀：貓貓冷知識｜挑嘴貓轉食訣竅大公開 濕食 VS 乾食哪款比較好？

+ 14

【本文獲「滔客」授權轉載。】