寵物飲食｜貓咪乾糧成分與注意事項　關乎主子飲食健康　奴才必睇

貓咪需要大量優質的動物性蛋白質，市售乾飼料的成分列表令人眼花撩亂，應該如何選擇較符合貓咪營養需求的乾飼料呢？這篇文章挑出幾個重點，只要加以掌握，在挑選飼料時就能有個基本概念。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

文：Q小蓉／滔客



▼▼▼乾糧成分分析與注意事項▼▼▼

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首先必須知道的觀念

（1）在成分列表中，越前面的成分含量越高

（2）目前的乾飼料可大略區分為有穀飼料及無穀飼料兩種

這裡所謂的「穀類」指的是小麥（Wheat）、玉米（Corn）及黃豆（Soy）等成分，一來貓咪並不需要這些營養，二來這些成分容易造成貓咪過敏，甚至因保存不當而產生T2毒素等，因此若選擇以乾飼料為貓咪的主食，建議選用無穀飼料比較適合。

（3）肉類標示要清楚

例如火雞肉、鹿肉、鱒魚肉等，若只有寫肉類、魚類、動物脂肪等則來源堪慮。

乾飼料成分說明

1. 肉（Meat）：

肉指的是乾淨、新鮮的動物骨骼肌或由舌頭、橫膈、心臟、食道所分離的條紋肌。

2. 禽肉（Poultry）：

禽肉為禽類乾淨的肉與皮，可附帶骨，但不含羽毛、頭、腳及內臟。

3. 肉粉（Meat Meal）：

肉粉為已榨油之乾燥動物組織，但不含血液、毛髮、蹄、角、胃及瘤胃內容物等。

4. 禽肉粉（Poultry Meal）：

禽肉粉為乾燥、已榨油過而乾淨的肉與皮，可附帶骨，但不含羽毛、頭、腳及內臟。

5. 肉骨粉（Meat and Bone Meal）：

肉骨粉為已榨油乾燥而帶骨的動物組織，但不含血液、毛髮、蹄、角、皮渣、糞、胃及瘤胃內容物等。

6. 肉類副產品（Meat By-products）：

肉類副產品為「肉以外的部份」，可包括肺、脾、腎、腦、肝、血、骨、部份去脂低溫脂肪組織及胃腸（去除內容物），不含毛、蹄、角及牙。

7. 禽類副產品（Poultry By-products）：

禽類副產品是未榨油過而乾淨的頭、腳及內臟，但不含糞便及外物。

8. 禽類副產品粉（Poultry By-product Meal）：

禽類副產品粉包括磨成粉狀、榨過油的禽類頸、腳、未成形蛋及腸，不含羽毛。

9. 動物副產品粉（Animal By-product Meal）：

動物副產品粉為已榨油後的動物組織，不包括毛、蹄、角、皮渣、糞、胃及瘤胃內容物。

簡單來說，肉和禽肉才是真正含有優質動物性蛋白質的肌肉，而肉粉及禽肉粉則是以榨過油，喪失部分營養的肌肉；肉類及禽肉副產品雖然也含有蛋白質，但品質較差。

應該避免的成分

（1）化學防腐劑

天然而對貓咪健康無虞的防腐劑是維生素C或維生素E，而BHT、BHA這兩種化學防腐劑會造成肝腎功能障礙；另一種化學防腐劑Ethoxyquin則有致癌的風險。

（2）人工香料及色素

人工香料容易使貓咪變得挑食，因為貓咪相當依賴嗅覺，這可能會讓他只對某一牌飼料「情有獨鍾」，且人工香料對人類尚且有不良影響，更何況是肝腎都小於人類的貓咪呢？色素更是沒有必要，對人類而言色彩繽紛、賞心悅目的飼料，對吃下肚的貓咪而言卻是不易分解的毒素。

（3）魚粉

由於魚粉容易變質，因此美國規定魚粉中須添加化學防腐劑Ethoxyquin，因此若是飼料成分中出現這一項，而未特別標示其保存方式時，很有可能確實有添加Ethoxyquin。

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其他成分及注意事項

（1）鎂的含量

鎂的含量不可超過0.1％，過高會引起泌尿道疾病，但鎂仍是貓咪所需的礦物質之一，若缺乏鎂則有可能引起痙攣。

（2）鈉的含量

鈉的適宜含量在0.2％～0.5％，越接近0.2%越好。

（3）鈣磷比

適宜的鈣磷比例大約是1：1，若比例失衡，可能會引起佝僂病、骨質疏鬆症或癱瘓等問題。

（4）顆粒大小

不論顆粒形狀如何，都必須扁平貓咪才容易咬碎。而有些貓咪吃飯狼吞虎嚥，咬沒幾口就把飼料吞下肚，很容易造成嘔吐，此時就應該選購較小顆的飼料才容易消化，改善嘔吐情況。

其實乾飼料已是經過多重加工才製成的食物，即使採用優質原料，到底能保留多少營養也未可知，更不用說有許多廠商為了省錢而採用營養價值極低的原料，因此是否應該以乾飼料為主食，就在於飼主的取捨了。

【本文獲「滔客」授權轉載。】