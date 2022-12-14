按摩椅變身成全身按摩客艙　貓咪在這位置獨享　爽到不想還給主人

解鎖腿部按摩機新用法！國外有隻新生貓貓超級喜歡把身體塞進主人的腿部按摩機裡進行「全身馬殺雞（massage）」，舒服的模樣全被一旁的主人捕捉起來PO網，超懂享受的模樣讓許多網友直呼：「好羨慕喔！」



從Instagram帳號@lisacernius上傳的影片中可以看到，小貓咪「Morpeko」整隻貓以倒頭栽的姿勢塞進啟動的腿部按摩機中，算著按摩機的運行的幅度緩慢擺動，睜大雙眼的模樣看起來十分享受，也讓主人笑翻，並在貼文中寫下「Morpeko超愛按摩！每天都吵著要躺在那裡！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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貓貓鬼靈精怪的影片一出，累積超過81萬次點讚數，吸引大批網友湧入留言表示「貓咪已經爽到另一個維度去了」、「貓：喔耶，繼續」、「解鎖按摩機新用法」、「貓咪好容易滿足呀」、「感覺好舒服喔，廠商可以出個人類可用版本嗎」、「這部影片千萬不能讓家裡貓貓看到！」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】