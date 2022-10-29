小奶貓突然全身僵硬沒有呼吸　暖男CPR持續按壓1小時最終...

感謝這世界上有這麼多好心人。一對夫妻日前在路上看到一隻小奶貓倒臥地面全身僵硬，這對夫妻發現小貓幾乎已經死去，但依然不放棄希望，當場對小貓咪做心肺復甦術，此時奇蹟出現了，小貓竟然奇蹟起死回生，影片曝光讓許多網友感動淚崩。



綜合陸媒報導，大陸一對網紅夫妻「于大俠的快樂生活」經常在抖音上發布他們到雲南小村落休養生息的影片，日前這對于男夫妻在路上看到一隻1個多月大的虎斑小奶貓，決定將牠收編。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 15

于男在20日早上把小奶貓帶到院子曬太陽，一放在地上沒多久小奶貓就渾身僵硬、倒在地上沒有了氣息。

于男見到這狀況相當慌張，但附近又沒有獸醫院可以提供援助，最近的獸醫院竟然遠在30公里外的城市，他情急之下只好給貓咪實施心肺復甦術(CPR)，起初幼貓身體僵硬沒有呼吸， 心肺復甦術做到一半的時候小貓突然張開嘴，身體慢慢變軟，最後于男持續給奶貓按壓一個多小時，小貓才慢慢起死回生。

小貓慢慢恢復生命徵象後，于男與老婆立刻開車衝向30公里外的獸醫院給醫生檢查，獸醫發現小貓因為之前流浪在外沒有母貓照顧，體質本來就不太好，身體狀況相當虛弱還有些拉肚子，獸醫給小貓開了藥之後就讓于男夫妻帶回家觀察。于男受訪表示，他之前看電視的時候就看過有人對瀕死者實施心肺復甦術，他想這樣對貓咪應該有用，看能不能把小貓咪救回來。

于男相當熱愛動物，家中還收編兩隻米克斯流浪狗，沒想到這次撿到小貓咪還救了牠一命，讓于男感動直呼「努力搶救了一下沒想到出現奇蹟，貓咪活過來了，我也是非常意外」。影片曝光後吸引上千萬人觀看，不少網友都被于男的機智感動，留言表示「謝謝你的機警救了小貓一命」、「四肢僵硬是貓咪死前徵兆，只要還有微弱呼吸真的可以救活」。

延伸閱讀：黑白貓收容所裏遇探訪者即重複這動作求收編 6個月後迎暖心結局

+ 11

延伸閱讀：

超派白鵝猛追！爺抱孫女當武器「旋風掃堂腿」影片曝光：童年陰影確定

慶生到一半「白汪頭上燒起來了」 媽嚇壞直接巴下去滅火牠傻了：幹嘛打我？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】