因一紙遺囑要將健康汪星人安樂死　自私行為網民狠批：愛不是佔有

之前和大家分享過一個很窩心的新聞：58歲的趙女士擔心自己去世後無人照顧愛犬，想讓愛犬繼承自己的60萬遺產…



看得波妹兒心裏特別唏噓，不管是人類還是寵物，總有離開世界的那一天。如果是我家小可愛們先走，我尚且能夠接受，用一輩子去思念牠們。

但是如果我先一步離去，那可憐弱小的牠們該怎麼辦呀？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「我死後，要讓我的狗陪葬。」自私殘忍的感情，根本不是愛！

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估計大多數小夥伴和波妹兒的想法是一樣的。萬萬沒想到，竟然有人打着所謂的「真愛」幹出不恥之事！

1-主人因病去世，竟要求愛犬陪葬

據CNN報導，美國維吉尼亞州有位女士，養了一隻可愛的西施犬Emma。

一人一狗相處的很幸福，主人也對Emma很上心，給牠很好的生活。

結果不幸的事情發生了，主人在一次體檢中發現自己身患重病，並於不久後離開了人世。

在家人為她處理後事時，發現她生前所立遺囑中有一條奇怪的要求：「我愛我的寵物，即使死去也要和牠在一起！」

什麼意思呢？她要讓健康的Emma給她陪葬！

「死者為大」，更何況是已經公證過的遺囑。於是家人便按照她的要求，把Emma送到了當地的動物收容所，準備實施「安樂死」。

面對如此要求，收容所裏的人都驚呆了…經過檢查，Emma的身體相當健康，正常情況下再活幾年完全沒一點問題，醫生真的下不去手，這實在是過於殘忍！

大家想辦法和女士家人協商：如果他們不想接手狗狗的話，收容所可以幫忙找領養，Emma這麼可愛又親人，很容易就能找到新家的，相信主人「看到」幸福快樂的愛犬，泉下有知也會更安心啊…

但其家人完全拒絕，聲稱：「正是因為感情太深，所以Emma必須陪葬，如果牠真的愛主人，能永遠和主人在一起也會快樂的！」

最不幸的是，根據該州法律規定：寵物屬於個人財產。只要主人願意，安樂死這種「合法人道」的處理方式是允許被執行的。

即使收容所拒絕給Emma安樂死、即使動保志願者想要給牠找領養，但遺囑執行人還是找到了肯「做事」的獸醫。

最終，Emma被送往當地某家獸醫院進行安樂死，又被帶到寵物火化處，變成了一盒冰冷的骨灰，陪伴主人一同下葬…

一條活生生的生命，就這樣被「愛」綁架扼殺了！

2-什麼才是真正的愛？

對此有網友評論：這個主人是真的很愛狗狗，只是做法有些偏激而已。不然有幾個願意把自己的骨灰和狗埋在一起的？

還有網友説：我有時候看着我的貓咪也會想，如果我先牠一步走了，只留牠獨自在世上要怎麼辦？畢竟再沒有人會像我一樣那麼愛牠。與其這樣，不如和我一起走，總好過被其他人欺負啊！

看起來好像很有道理。那以此類推，我們大家是不是可以做？

我家暴你，然後説：「我愛你，我怕你離開我！」

我跟蹤你，然後説：「我愛你，我想隨時看到你！」

我殺掉你，然後説：「我愛你，下輩子也要在一起！」

只是因為所謂的「愛」，就可以理直氣壯做出卑劣之事、可以心安理得被諒解，你自己看看這合理嗎？！

什麼才是真正的愛呢？

我愛家人般的寵物，所以我願意在能力範圍之內，給牠最美味的食物、最有趣的玩具，努力學習科學養寵的知識，生病了及時救治，有時間多多陪伴，讓牠可以在相對短暫的生命裏，健康快樂的多活幾年。

假如真的有一天，我不得不先牠離去，那我一定會強撐着最後一口氣，為牠找到更好的鏟屎官，然後在天堂的另一端，安安靜靜等待着牠的團聚。

因為我愛牠、護牠，所以我絕不可能把牠當物品來自私佔有！

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