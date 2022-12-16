奶奶最初反對養金毛險發家變　現竟給帝王待遇　前後反差惹笑網民

看來戶口名簿要更新了！台南飼主謝小姐4年前撿回金毛尋回犬「躉躉」打算收編時，家中祖母不僅十分反對，還撂下狠話說道，「竟然為了一隻狗不要這個奶奶了……」，差點引發家庭革命。沒想到，如今祖母整天忙著伺候毛孫，出門玩還搶著要推狗車，讓親生孫女看傻了眼！



照片中可見，奶奶不只將整張沙發都讓給躉躉躺，還親手端著狗碗餵金孫喝水，一旁甚至準備「專屬電扇」吹涼，如此高級的待遇比爺爺還要享受。提到奶奶怎麼會有這麼大的改變？謝小姐表示，因為躉躉從不吠叫，慢慢相處下來連奶奶都覺得牠很乖，一度以為養到啞巴，「加上我們出去玩都會帶上奶奶，大型犬搖尾巴受到眾人注目很吸睛，她就越來越喜歡狗狗了！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼如今奶奶愛躉躉多過孫女了XD▼▼▼

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特別的是，奶奶之前回家時都會先問親生孫女吃飽沒，現在關心的卻只有躉躉！謝小姐分享，有次她和人家不慎擦撞，打電話和奶奶說發生車禍了，沒想到她第一句話竟問說，「阿躉有沒有嚇到……」，只要煮好東西也會先問金孫能不能吃，寵孫行徑笑翻家人！

照片分享到Facebook，不少網友看完後紛紛留言笑說，「呃……先看看戶籍還在不在XD」、「哇，那隻電扇是牠專屬的嗎？」、「小金真的是超乖的小孩～」、「金毛就是有這神奇的魔力！」、「有種愛是奶奶養的❤」、「奶奶好可愛」、「鑲金的阿孫哈哈」、「這是親生的，真愛無誤」。

同場加映：金毛尋回犬與主人進行搶風扇攻防戰 阿金使出絕招：一齊不要吹

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