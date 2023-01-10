狗狗主人打開寵物監視器　眼前畫面令人傻眼　媽無奈：是慣犯

最近TikTok上流傳一段影片，是國外一名飼主分享有天自己在外打開手機上的寵物監視器畫面，原本只是想看看狗狗在幹嘛，卻看到愛犬把最心愛的綿羊娃娃放在鏡頭前，讓她直接看傻眼，在貼文中無奈表示「這已經不是第一次囉！」



從TikTok用戶@goldenlifeofloki上傳的影片中可以看到，當飼主「提威斯」（Nina Theeuwes）查看手機上的寵物監視器時，沒有看到愛犬「洛基」（Loki）的身影，只看見一隻綿羊娃娃「面帶微笑」坐在鏡頭前，似乎是洛基知道媽媽會看，故意將娃娃擋住監視器，鬼靈精怪的舉動讓提威斯哭笑不得。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼洛基用娃娃擋住監視器令媽媽無奈▼▼▼

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洛基耍寶的影片被主人分享到TikTok上，累積超過500萬次的瀏覽數，吸引許多網友朝聖留言表示「洛基：媽媽那麼愛看就給妳看個夠吧！」、「連狗狗都有隱私權了呢」、「牠一定知道自己被監視了」、「感覺洛基只是想把自己最愛的分享給媽媽」、「飼養前簽過隱私保護協定了嗎？」

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