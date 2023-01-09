日本守宮抬頭萌盯飼主　輕吻指頭影片被瘋傳　秒脫白皮療癒眾人

爬蟲類脫皮的樣子也可以很療癒。最近一段可愛的影片在網路上瘋傳，一隻守宮準備要脫皮了，抬起頭來想跟媽媽撒嬌，希望她可以伸出手指幫助自己，只見飼主輕輕伸出食指，守宮便乖巧的頂上去脫去白色大衣，超萌的模樣吸引超過280萬人觀看。



女網友「めろん🍈🐸」家中飼養許多爬蟲類動物，愛爬蟲類成痴的她經常在Twitter上曬出自家寵物的照片與影片，吸引不少網友追蹤。日前女網友曝光一段療癒短片，只見一隻即將要脫皮的守宮突然抬起頭來不斷往上看，由於鼻吻部是最難脫皮的地方，守宮不斷抬頭賣萌感覺就是在示意媽媽快伸出手來幫牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼守宮抬頭萌盯飼主，示意伸出手幫脫皮▼▼▼

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從影片中可以看到，女飼主將食指輕輕伸到守宮面前，守宮便乖乖的走上前去輕輕一頂，身上的「白色皮大衣」就慢慢脫下來了。女飼主表示，以前有一次脫皮也是這樣的狀況，她伸出手指給守宮當輔助，很快皮就脫下來了，現在只要到脫皮的時期牠就會主動抬起頭來賣萌，提醒媽媽伸出手來借牠當輔助器用一下。

可愛的影片曝光後吸引超過288萬網友觀看，大家都被守宮萌萌的模樣治癒，留言表示「懂得找工具，好聰明的孩子」、「爬蟲類也能很可愛，看看這隻撒嬌的守宮就知道了」、「抬起頭來期待著什麼的樣子太治癒了」，也有網友建議女飼主可以在守宮養殖箱內多擺幾顆石頭，這樣就可以讓守宮自己脫皮。

值得一提的是，蛻皮對於守宮來說其實有一定的危險性，這時的牠們由於被舊皮包覆所以跑不快。通常守宮會選擇安全的地方蛻皮，接著把自己的舊皮吃下肚，降低被狩獵者發現的機會。

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