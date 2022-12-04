94歲爺爺生日最大願望「用輪椅推愛貓出巡」　網民感動：親孫子

貓咪魅力就連阿公也無法擋！國外一名老翁年逾94歲，老邁的身子顫顫巍巍的需要依靠輔助輪椅行動，而每天推著走的輔助輪椅上面竟然坐著一隻貓。



貓咪似乎很享受這帝王級的尊榮出巡，而老翁在後面推著貓咪走也很開心，顯然他們都非常開心彼此有的陪同，網友笑說「貓咪懂挑坐墊喔」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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你有想像過自己超過80歲的樣子嗎？國外有一名老翁年邁94歲，身體卻相當硬朗，除了經歷許多歲月的雙腿必須依靠輔助輪椅才能緩慢前行以外，老翁的精神狀態與容貌都保養得相當好，而影片拍攝當日是爺爺的生日大壽，只見他緩緩地從走廊走出來，面對鏡頭笑得燦爛，對於生日願望，老翁只許了一個「讓貓咪坐坐看我的輪椅」。

只見貓咪就像微服出巡，又像幫老翁在前面開路，一臉霸氣地坐在高度剛剛好的輪椅上，老翁也開心地推著這隻很Chill的貓，飼主表示，貓咪Beary Balls年紀也很大了，貓齡14.5歲（約莫人類75歲），不過在94歲老翁面前，Beary Balls顯得有點臉嫩，影片呈現出有趣的場景，讓網友直呼「可愛又溫馨」、「貓咪懂挑坐墊喔」。

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