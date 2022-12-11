貓咪賣出半年後遭棄養　自行回到寵物店　老闆慨歎：主人已失聯！

做生意的老闆如果遇到回頭客一定會開心到飛起，但如果遇到「回頭貓」呢……



被賣出半年的貓現身店門口

9月10日，甘肅金昌的王女士就遇到這麼件事。

貓咪不是玩具，牠是活生生的生命。

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王女士經營着一家寵物店，那天正在店裏坐着，就看到有一隻貓正獨自徘徊在店門口，為保證貓咪安全，出門查看時卻發現，牠正是半年前從自家店裏賣出的貓咪，這次牠獨自現身在店門口，卻不見主人的蹤影。

在嘗試與主人多次聯繫無果後，王女士又心疼又生氣，沒想到賣出的貓又被棄養回到自己店裏，也做好決定之後好好照顧這個小傢伙。

據王女士講述，這件事情發生的也並不突然，在此之前，貓咪的主人就聯繫過王女士，提出因為工作調動原因，想讓她幫忙尋找領養貓咪的人家。

由於之前有過幫其他人找領養的經驗，但結局不是被收養方拉黑無法確認貓咪現狀、就是貓貓被轉手多次，所以這次王女士也建議主人直接找身邊靠譜的朋友來收養，最起碼貓咪不會不知所蹤。

卻沒料到貓咪最終還是被遺棄，幸而還能重新回到了自己曾經的家繼續被好好照顧。

人們想養就養，想扔就扔

但是被遺棄的小貓咪中和這隻一樣幸運的少之又少，韓國EBS電視台曾經拍攝過一部被遺棄的貓咪的紀錄片，名為《把貓咪扔掉也可以嗎》。

片中以被遺棄貓咪的第一人稱視角，來講述牠們眼中的世界。

「人們想養就養，想扔就扔」。全然不顧及貓咪的感受。

曾經家養的貓咪被拋棄後，由於沒有野外生存能力，在佈滿危險的城市裏生活時，將面對遠超能力範圍的惡劣生存環境。

不僅是穿行的車輛、橫跨整座城市的電線、縱橫上下的水管，在打架和找尋食物的方面，被遺棄的貓咪也遠不如野貓能力強，常常會被野貓咬傷甚至咬死。

而人們拋棄貓咪的原因有太多種了，片中羅列出了「因為搬家」，「因為治療費太貴無法負擔」，「因為結婚後另一半不喜歡」等等原因，聽起來貌似合理，其實都是人們不負責任的藉口。

那麼，把貓咪扔掉也可以嗎？當然不可以！

養了請負責到底，不拋棄

每一位想要養貓的人，都應該先做好完整的功課，再做決定。

養貓本身並不單單是為了樂趣，不僅要耗費時間，也需要經濟投入，不僅是平時的吃喝用度，偶爾生病也需要支出一筆不小的支出。

而且在生活上，和與人同居一樣，養貓也需要在各方面做出一定的讓步。你的生活空間會充滿貓咪的毛髮，晚上常常會被跑酷的貓吵醒，家中有重大轉折需要同時考慮家庭成員貓咪的感受。

比如搬家、生病、家人懷孕等等場景下，要如何應對和處理貓咪的的融入與適應，都是需要提前考慮的問題。

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一旦決定要養貓，就要負責任到底。

當然，除了提高鏟屎官本身的責任意識之外，各個國家的有關部門也都在源頭努力，完善相關法規，來更好的防治棄養寵物行為。

現在世界上已經有超過100個國家和地區對動物保護，不僅僅停留在道德層面，而是更上升到全面的法律保護。

以擁有完整健全的動物保護法體系的英國為例，從19世紀起，就陸續出台了《狗法》、《寵物動物法》，《動物遺棄法案》，《動物寄宿法案》等多項法律。

中國湖北省於去年十一月通過的《湖北省動物防疫條例（修訂）》，也已經從今年3月1日開始正式實施。

條例中明確規定禁止遺棄飼養的犬、貓，違者最高罰款1萬元！雖然罰款金額不高，但也為動物保護開了一個好頭。

另外在澳門和香港，均有針對遺棄寵物行為的相關條例，棄養者可被罰款甚至監禁。

相信法律法規的推進，讓毛孩子們也能有一層保護傘，擁有更加有保障的生活。

當然，作為養寵人，在選擇養前做好一切心理準備，不要因為一時興起就把貓咪帶回家，在選擇養貓後，不拋棄不放棄。

無論發生什麼都一起面對，愛護並保護自己的毛孩子，才是讓棄養減少的最好方式。

‍‍【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】