出門見隔壁二哈衝自己傻笑　男子回以微笑後心想：這狗也太面善了

嗨，我是小軟柿子。你有過那種「吃瓜吃到自己頭上」的離譜經歷嗎？



Case 01

不久前，馬來西亞一網友準備外出，剛走出家門，就看到隔壁鄰居家陽台上趴着一隻二哈，正衝着自己傻樂呵。

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網友也笑了，尋思這二傻子還挺可愛。

可緊接着，她就反應過來：隔壁不是一直沒人住嗎？這狗哪裏來的？

網友立馬走近了兩步，仔細觀察，越看越眼熟……電光火石間，他突然頓悟：「嚯，這不是我家的二傻子嗎？啥時候跑出來的！」

他嘗試着喊了狗子的名字，二哈立馬開心地站起來，衝着他汪汪汪地回應：「驚不驚喜，意不意外？」

網友無語，趕緊翻牆進去，打算把二傻子抓回家。

可牠卻以為網友是特意翻進來陪自己玩的，開心地撒丫子亂跑，一會樓上一會樓下一會去草坪……

折騰了好久，網友才終於把牠逮住，送回了家。

好在，隔壁家的外牆和圍欄都好好的……懂的都懂！

Case 02

另一位網友表示，鄰居家的小菜園最近遭賊了，裏面的蔬菜和水果天天被偷，可一直抓不到嫌犯，讓人很是苦惱。

義憤填膺的網友當即表示，願意幫他設置一個陷阱來抓賊。

他準備了一個籠子，放上玉米和蘿蔔作為誘餌，然後設置好機關，只要有“東西”進入，就會自動關門。

一切準備就緒，倆人就安心地回家睡覺了。

第二天一大早，網友興致勃勃地過來看，結果發現抓住的偷菜賊……

竟然是自己家的狗！！！

網友和鄰居面面相覷，尷尬得幾分鐘都説不出一個字。

雖然鄰居並沒有過多追究，但……老父親的臉面都被逆子丟光了哈哈哈哈！

Case 03

更搞笑的是下面這個：

某外國網友在回家路上，看到一羣人正圍在一起對什麼東西指指點點。

抱着「看熱鬧不嫌事大」的心態，網友也湊了過去，詢問後得知，原來是不知誰家的笨狗掉進旁邊的臭水溝裏了……

他樂呵呵地一邊嘲笑當事狗，一邊努力擠進去看，結果瞬間傻眼：

這不就是我家傻狗麼！

網友苦笑不得，趕緊叫狗子上岸，誰知這貨一點反應都沒有，呆在原地一動不動。

最後，他只好叫來朋友幫忙，自己也穿上救生衣，親自下臭水溝把牠抱上來……

好在狗子並無什麼大礙，只是受到了些驚嚇。

就是這一身的味道……emmm，估計洗10遍都不一定能洗掉。

Case 04

你永遠不知道，狗狗下一秒會帶來什麼驚喜或者驚嚇：

Peter家裏養了一隻五歲的混血小獵犬，名字叫邦尼。

有一天，他刷社交媒體時突然看到了邦尼的照片。

牠在當天的一場比賽中獲得了「最佳救援犬」第三名的好成績，Peter傻眼了，講道理狗子應該在父母家才對啊。

他立刻給家人打電話，才得知邦尼失蹤了。

Peter又順藤摸瓜找到了帖子的發佈人John，才終於得知真相：

邦尼因為家裏的大門沒關好，偷偷跑出去了，正巧遇到了開車帶狗子去參加比賽的John。

John看牠毛髮乾淨又親人，尋思應該是走丟了，便讓牠上了車，準備幫忙找主人。

到達比賽現場，John尋思來都來了，不如也給邦尼報個名，可沒想到從未接受過訓練的牠，竟意外獲得了第三名！

很快，邦尼就帶鮮花和獎章雄赳赳、氣昂昂地回家了，小表情驕傲極了哈哈哈！

雖然這幾個故事很有趣，但狗狗走丟始終是一件十分危險的事情。

所以，帶狗狗出門一定要牽繩，家裏門也要關好哈！

你家狗子做過什麼讓你出乎意料的事情嗎？

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