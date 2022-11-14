失明狗狗患重病即將被安樂死　貓咪好友臨終道別舉動網民都哭了

所愛隔山海，山海皆可平。從未想過，在貓咪和狗狗這兩個語言、行為完全不通的物種之間，也可以擁有如此真摯且永恆的感情…



Erica在紐約經營着一家動物收容所。短短數十年，她見到過太多毛孩子的生離死別…

她本以為自己早已不會為這些離別而過於感傷，但當她的愛犬Tye突發惡疾時，她依舊傷痛了心。

Tye是一條先天雙目失明的流浪狗，剛出生不久後就被附近的住戶送來了這裏。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片看狗狗Tye的成長過程，以及與好朋友的溫馨照。

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因為過早離開狗媽媽，牠的身體很不好，慢慢調養了很久才恢復健康。在這個過程中，Erica早已和Tye建立起了深厚的感情。

再加上殘疾狗狗本身也不容易被人領養，Erica決定：乾脆自己收養牠！就這樣，Tye幸運地成為了收容所的小少爺~

一晃11年過去了…Tye突然於幾個月前染上了不明疾病，上吐下瀉非常嚴重，身體肉眼可見的虛弱下去，始終沒有好轉。

考慮到牠年事已高，無法承受更多的藥物治療，Erica慎重考慮之後，最終在醫生的建議下，決定幫Tye進行安樂死…

在「告別」的當天，Erica把Tye帶回了家，希望牠可以在自己最熟悉的環境裏、在家人的陪伴下離去。

這時的Tye病蔫蔫兒地躺在沙發上，已經沒有力氣爬起來，十分痛苦。

而牠最好的朋友貓咪Bunny發現許久未見的Tye之後，馬上加快腳步衝到牠的身邊，小心翼翼地探頭來看。

然後在下一秒輕輕磨蹭着Tye的臉，似乎是知道最後一次見面一樣，滿臉落寞、久久不願離去…

2022年8月23日，Tye在全家人的陪伴下永遠地沉睡了…

Tye離開後，每當家人習慣性喊出牠的名字時，Bunny總會在客廳之間來回轉圈，彷彿在尋找好朋友的身影：嘿！別躲啦，我已經看到你了！…對不起，我在騙你，你到底去哪裏了，我好想你…

看到Bunny這樣，失去愛犬的Erica也非常非常的難過。她深思熟慮後，決定再領養一條失明的狗狗！

很快，一條也是先天性雙目失明的狗狗來到了家中。Erica給牠起名：「Tye」！

她説，雖然是叫同一個名字，但牠不是Tye的替身，而是生命的延續。牠會帶着雙倍的愛繼續陪伴大家，10年、20年、30年…所有人永遠不會忘記Tye！

而最令人驚訝的是，高冷的Bunny很快接受了小Tye，總喜歡用臉蹭牠，睡覺也要抱在一起，就像認識多年的夥伴一樣！

如何讓貓狗和諧相處？

因為跨物種難以交流，所以貓咪和狗狗之間要想和Tye、Bunny一樣建立深厚感情，還是要看緣分啦！

但是想要「貓狗雙全、和諧相處」，鏟屎官努努力還是可以實現的哦~

1、從小一起長大

幼年時期的貓狗都還沒有過與異類相處的不快體驗，所以如果從小讓牠們生活在一起，會很容易相親相愛。

但是依然要及時糾正牠們不恰當的玩耍方式。訓練狗狗追逐玩具而不是牠的貓咪小夥伴是關鍵。

2、選擇溫順的品種

如果已經有了狗狗，那麼領養貓咪的時候，要對沒有經過社會化訓練的流浪貓慎重考慮，因為流浪貓一般都視狗狗為敵人，所以既要訓練貓咪適應室內生活，又要他跟之前的“敵人”做朋友是非常困難的。

如果已經有了貓咪的話，那麼有些精力旺盛、天性擅長捕獵的品種狗狗，比如梗類犬、獵犬、牧羊犬，就不太適合跟貓咪生活在一起啦。

3、循序漸進，慢慢熟悉

貓咪對於自己的領地有很強的保護意識，而且不喜歡改變，所以讓貓咪接受狗狗需要一個漫長的過程。

剛開始一定不要強迫牠們直接見面或離得太近，適當隔離讓牠們分別處在不同空間是最理想的。從可以聞到對方，到可以看到對方，再到可以碰觸對方…一定要慢慢來！

4、記得給狗狗牽繩

在貓狗開始相處的前一個階段，就算是牠們表面看起來很和諧，也要給狗狗全程牽繩，防止熱情的狗狗激動起來hold不住。

給貓咪一個可以躲藏的空間，隨時處於能完全避開狗狗碰觸/威脅的範圍之外！

5、雙方分開進食

每隻寵物應該擁有自己不被打擾享用食物的空間。

最簡單的方法就是可以把貓咪的餐桌放在比較高的位置，同時一定不要讓牠們吃對方的食物！貓狗的飲食結構完全不一樣，長期互換吃糧很容易營養不良哦。

努力加上一點運氣，你還是很有可能看到貓狗間純真友情噠~

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