拍片記錄貓咪生命最後24小時　陪牠做喜歡的事：沒你，這家不完整

大家好，我是喵耳朵。

養貓的那一刻，就是在心底埋下了一顆名為悲傷的種子，數十年後，收穫一顆名為悲傷的果實。當貓咪的生命走向盡頭，在最後的24小時，你會以怎樣的方式，和牠告別？



Case 01

「18歲老貓的最後24小時」這是一封寫給Leo的告別信，記錄了牠生命的最後一天。

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「2004年，我領養了牠......在這18年間的每一個清晨，牠都會趴在我的牀邊，溫柔地舔舐着我的手。連最後這一天，也不例外。」

「看着牠和朋友Theo玩耍的身影，一切都和往常一模一樣。我在心裏僥倖地問自己，今天，真的是牠生命的最後一天嗎？」

「但不管我再怎麼逃避，Leo終究還是老了。牠無法再為自己舔舐身上的毛髮，就連耳朵也聽不到了。面對Theo的幫助，牠也不再那麼抗拒，牠好像也知道，自己即將要和這個世界告別了......」

「在Theo離開牠的那幾分鐘內，Leo偷偷跑到我的身邊，艱難地從喉嚨中發出聲音，彷彿在説：讓我走吧。」

「那天晚上，Theo緊緊地貼着牠，時不時就爬起來東張西望，也許是想趕走喵星來接Leo的使者。最後，牠不捨地貼在Leo的肚子上睡着了......可能牠覺得，只要自己貼得夠緊，Leo就不會離開了吧。看着牠們熟睡的身影，我徹夜未眠。」

「第二天早上，我帶着Leo來到了獸醫診所。我們都知道，這一刻終究還是要來了。我最後一次親吻着Leo的額頭，想要把牠的味道刻進我的靈魂裏。餘生的每一分每一秒，我都再也見不到這個陪伴我18年的老朋友了。」

「牠靠在我的臂彎裏，安詳地離去。我抱着牠，不能自已。」

「Leo離開後，我帶着牠的身軀回到家中，Theo在門口等了我很久。從牠的眼中，我明白，牠知道發生了些什麼。牠呆呆地站在那裏，好久好久。Theo是在和Leo，做最後一次的告別......」

「Leo你知道嗎，在你走後，我們都很想你。Theo每天都在家裏的尋找你的蹤跡，舔舐你掉落的毛髮，收集你的氣味。少了你，這個家已經不完整了。如果有機會，回來看看我們，好嗎？」

Leo的鏟屎官，把自己的思念，全部傾注在了這一段視頻中。他一直一直説着，好像是想把那些話，在最後的這24小時，全部説給Leo聽。但18年的陪伴，哪裏只有這幾句話？以後的日子，再也沒有Leo陪在身邊，去傾聽他的喜怒哀樂了。

寵物的離開，帶走的不僅僅是一條生命，還有那一段相互依靠的人生。

02

「現在，換我來陪伴你」大多數時候，貓咪是不需要我們照顧的。往往是在我們難過的時候，貓咪為我們提供了無數的情緒價值。與其説是我們在養貓，不如説是貓咪給了我們一個家。國外一名鏟屎官在貓咪臨終時，為牠準備了一週的「臨終關懷」。

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「以前都是牠陪着我，現在，換我來陪着牠，做牠想做的事。」

他為病重的貓咪，親手製作嬰兒食物。

貓咪生病，沒有力氣跳上牀，他乾脆和貓咪一起睡在地板上，每天依偎在一起。「每天晚上我都會思考，牠多麼地豐富了我的生活，認識牠，讓我多麼的幸福。」

在這一週的「臨終關懷」後，小貓在鏟屎官的懷裏，聽着他溫柔的歌聲，安然離世。「晚安，我這一生的摯愛。」

當這隻小貓咪到達喵星時，也許會很驕傲地和其牠貓咪炫耀。

牠的鏟屎官，在牠死亡的最後一秒，都在拼盡全力，訴説着自己的愛。那麼，當死亡來到我們身邊的時候，你會怎麼做？是選擇逃避，欺騙自己；是選擇哭泣，麻痹自己。還是選擇直面死亡，和牠認真告別。

其實都可以，但是唯一不要有的，就是遺憾。

03

「再見，我最愛的你！」

在臨終前，很多貓咪都會和鏟屎官告別。

也許是偷偷躲在一個角落，怕你傷心。也許是用盡全力看你最後一眼，不捨地離開。

不管是怎樣的告別，在離別時，一定要好好地和牠説再見。不因為膽小怯懦而錯過這最後的機會，千萬，不要留下遺憾。

我們要知道，死亡，是每個人的必修課。牠是已知的恐懼，是沒有逃離餘地的既定現實。我們能做到的，就是在貓咪還活着的時候，用力去愛。

趁着牠們還在，在每一分，每一秒，用盡全身的力氣，去愛。

最後，送上喵耳朵很喜歡的一句話：「死亡不是失去了生命，而是走出了時間。」

希望讀完文章的各位，論及生死，能夠從容。

論及離別，能夠不留遺憾。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】