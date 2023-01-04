狗兄弟遇連日暴雨無法出門只能癱在沙發　生無可戀表情：別再下了

早前納沙颱風連日大雨導致北台灣豪雨成災，不少人看到要上班就相當崩潰，毛孩也不例外。一對狗兄弟對天氣相當敏感，看到窗外是大晴天就會相當興奮想要出去走走，遇到下大雨就整個崩潰軟爛在客廳沙發上，一臉「我受夠了」的模樣。



網友「lupiloa_weim」家中養了2隻威瑪獵犬兄弟，哥哥叫做「魯皮(Lupi)」、弟弟叫做「羅亞(Roa)」，儘管前後差了將近一年才領養弟弟，但這對兄弟的個性意外很類似。日前飼主貼出一段影片，魯皮跟羅亞對於天氣相當敏感，見到外面是晴天就會非常開心，在家就會擺出迫不及待想要出門的喜悅表情，求飼主帶牠們出去走走。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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但連日大雨可讓魯皮跟羅亞吃了不少苦頭，魯皮跟羅亞相當不喜歡下雨天，每逢下雨天兩兄弟就會一副生無可戀的樣子躺在沙發上軟爛，連笑都笑不出來，就像是狗生面臨重大考驗一般，其中哥哥更是崩潰的仰天大叫，絕望的表情就像是在說「真是受夠了，雨到底下完沒」，晴天與雨天的巨大反差讓飼主不禁笑出來。

▼▼▼晴天及雨天的巨大反差XD▼▼▼

影片曝光後吸引超過56萬人觀看，不少網友都被這對狗狗兄弟笑翻，留言表示「根本就是我的寫照」、「下大雨下到快發霉了根本不想出門」、「每天早上起床要上班前看到下雨我就想這樣軟爛」、「其實這兩隻狗狗身體裡住著人類的靈魂吧」、「狗狗也懂下雨天要出門很痛苦」。

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