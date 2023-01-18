膽小瑪爾濟斯遇上轟隆作響吸塵機 在牆角瑟瑟發抖 網友：好心疼
撰文：聯合新聞網
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韓國一名飼主日前在社群平台IG上分享一段影片，內容是家裡的愛犬超怕吸塵機發出的巨響，便把自己塞在縫隙中躲起來，迷你的身軀與害怕的神情彷彿在說「人家不喜歡吸塵機⋯⋯」模樣又可憐又可愛。
從Instagram用戶@kkungtori 上傳的影片可以看到，瑪爾濟斯犬「Kkakkung」把自己小小的身軀全塞在桌角與櫃子之間的縫隙中，一臉恐懼的望向正在轟隆作響的吸塵機上，看起來超級害怕，可憐的樣子讓大批網友直呼「好心疼喔！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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聽力優於人類的狗狗其實對噪音相當敏感，除了常見的家用吸塵機外，鞭炮聲、引擎聲、打雷或是大力的關門聲響，都很容易影響狗狗的情緒，導致牠們出現顫抖、流口水、躲藏或逃跑等行為，嚴重也可能造成「聲音恐懼症」（noise phobias）。
Kkakkung的舉動吸引大批網友湧入留言表示「好心疼喔！」、「這聲音在狗狗耳裡應該是加倍可怕的吧」、「有點慘又有點可愛」、「來我家吧！我家沒有吸塵機」、「待會應該要狠狠的加點零食賠罪！」
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