哥基犬以為猜中零食開心地爽吃 原來吃的雙手都有牠傻眼：玩我？
撰文：聯合新聞網
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狗狗嗅覺靈敏，基本上也是依靠鼻子來尋找食物，而有養狗狗的人一定也玩過一個遊戲，就是把零食放在手掌心裡，要狗狗猜點心是藏在哪一隻手裡。然而日本有一名飼主竟對狗狗小小惡作劇了一下，讓網友們看了都直呼主人實在是太壞啦。
影片裡只見主人兩隻手握拳放在愛犬柯基「はな（Hana）」的眼前，要狗狗猜是哪一隻手裡有食物。只見狗狗用鼻子頂了頂主人的左手，示意這隻手中有牠想吃的點心，而裡頭也確實放著一塊狗餅乾。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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正當狗狗開心地吃掉自己猜中的零食，沒想到主人接著打開右手，這隻手裡竟然握有更多食物。被反將一軍的Hana立馬定格，低頭望著主人的手掌心看起來似乎有點困惑又無奈。網友們看到主人使壞的一幕，紛紛留言笑說：「『誒(*´･д･)…』一臉說不出話的表情」、「瞬間凍僵」、「狗狗太可愛」直呼這隻狗狗被捉弄的表情可以說是直接寫在臉上了。
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