好學拉布拉多犬見校巴來　頭也不回急上車　媽心碎：都沒看我一眼

好學的孩子連家都不想回。一名網友家中飼養的拉布拉多犬非常喜歡上學，每天早上狗狗訓練學校的專車開來前，牠都會乖乖坐在門口等候，校車門一開立刻頭也不回的狂奔上車，連回頭看一下飼主都不看一眼，讓飼主好氣又好笑。



網友「santoandbenito」家中飼養一隻拉布拉多犬名叫聖托(Santo)，平時他們會把聖托送去狗狗專門學校進行訓練，藉此讓狗狗可以認識更多狗朋友，增加社交能力。聖托開始去上學後變得非常熱愛學校，每天早上狗狗學校的校車要開來之前，牠都會自動自發坐在門口等候。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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但讓飼主傻眼的是，每次校車來了之後，聖托就像是迫不及待想要趕快去學校一樣，長長的尾巴瘋狂搖動，車門一開馬上頭也不回的狂奔上車，完全忽略在後方的女飼主，就像是學校才是牠真正的家一樣，這讓女飼主相當無奈的表示「連看我都不看我一下也沒說掰掰，到底哪裡才是你的家啦」。

不過聖托也不是去上學才如此歡樂，狗狗學校放學後，車子停到家門口才剛一開車門，聖托也是立刻跳下車直衝家門口，跟牠去上課的反應差不多，唯獨不一樣的是，聖托開心回家的時候不僅同樣不理媽媽，連身後狗狗學校的老師牠也完全無視，貫徹自己「目中無人」的原則。

影片曝光後吸引超過萬網友觀看，網友們都被聖托可愛的反應萌到，留言表示「可能學校有牠喜歡的女朋友喔」、「尾巴狂搖跟開電風扇一樣」、「這間狗狗學校一定讓聖托感到很舒適開心，才會每天都期待去學校」、「很表裡如一的狗狗，不管上學放學都是喜歡狂奔」。

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