獨居主人離世　德牧喝雨水與屍體相伴　營養不良的牠最終命運...

嗨，我是小軟柿子。狗狗一直在用行動告訴我們：牠愛主人遠勝於愛自己...



這個故事發生在國外：

有人報警稱，在一處住所內發現了一具64歲獨居男子的屍體。

警方很快就趕到現場，經過勘查，推測該男子死亡已經1個月之久，他們還在後院裏找到了一隻德國牧羊犬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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牠靜靜地趴在地上，緊閉雙眼，表情中透露着絕望……

鄰居説狗狗的名字叫古納，一直由死去的屋主飼養。

警方派人將牠送去了寵物醫院。

醫生説，古納因營養不良，腿部肌肉已經萎縮到幾乎無法站立的地步，身上也全都是蜱蟲和跳蚤，情況十分糟糕……

警方推測牠在主人去世後的1個月裏，一直靠喝雨水和吃家裏剩餘的糧食維生。

古納並不是沒有逃出去或者找人求救的可能，只是牠放棄了。

也許，牠知道最愛的主人已經離開了，不過是想陪伴在他身邊罷了。

警方聯繫了當地的動物救援團隊，拜託他們幫忙照顧和安置古納。

經過一個多月的努力，古納才重新打開心扉，願意主動進食……‍

在醫生和志願者的照顧下，牠的肌肉萎縮也逐漸好轉，可以站起來慢慢行走了。

‍又過了一段時間，牠甚至都可以出門散步了。

再後來，由原主人的親戚領養了古納。牠也終於露出了開心的笑容……‍

好在，故事有了一個很圓滿的結局。

親戚一家都非常喜歡古納，承諾會給予牠最好的疼愛，不會讓牠再難過……牠很快適應了新的環境，和原住民也相處得十分愉快，經常一起玩耍。

救援團隊也發文，感謝所有關心古納的網友們。

多虧了大家的關注和捐款，才得以湊齊了所有的醫療費用，讓狗狗獲得了最好的照顧和關愛。

希望以後的日子裏，古納可以重新走出陰霾，盡情享受新的生活！

古納的愛，簡單又純粹。

有句話怎麼説來着，陪伴是最長情的告白，而守護是最沉默的陪伴。

我想，狗狗才是最懂愛的生物吧…

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