湖南網民撿到兩隻小奶狗曬上網　上海網民看後驚呆：平行世界！

嗨， 我是菠菜呀～你們相信這個世界上有平行世界的存在嗎？



01-九月底，湖南網友@冰冰冰冰真棒 撿了兩隻小奶狗回家。

其中一隻是白色小短毛，一隻是白色小長毛，看起來特別可愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

難道真的有平行世界的存在？

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網友喜歡得不行，整個人都飄了，每天最大的樂趣就是在網上曬狗！

沒想到…竟然「出事」了！上海網友@蘇瑾卿 無意中刷到了她的帖子，瞬間驚呆：

這不我撿的那兩隻狗嗎？怎麼會出現湖南？！

原來，蘇瑾卿在8月底也撿到了兩隻狗，也是一隻白色小短毛和一隻白色小長毛。

甚至很多小細節都對上了，比如都是小奶狗，身上毛髮是白色的，耳朵上卻有些發黃。又比如都是被小姐姐撿回家的，連時間也相隔不遠。

好神奇啊！感覺跟世界出bug了一樣，像極了傳説中的平行世界！

好奇牠們四隻長大是什麼樣子，會不會也一模一樣呢？嘿嘿，默默蹲個後續！

02-同樣神奇的事情，也發生在這位韓國網友身上。

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有一天，他家裏突然來了一隻小白狗，怎麼趕都趕不走的那種。

哪怕他把狗子趕出去，再把門關上，狗子也會從門下的縫隙中鑽進來……網友無奈極了。

還躺在地上打滾，又是撒嬌又是賣萌，滿臉寫着：「收留我吧，我不想走！」

鄰居們見狀，也打趣勸網友留下牠。

他卻表示，自己養了10年的狗狗在1年前被車撞死了，留下了非常痛苦的回憶。當時他抱着狗狗哭了好久，直到現在都無法釋懷……

實在沒有勇氣再養一隻狗。

更何況仔細一瞧，這隻小白狗和自己之前的狗狗長得還挺像。

神奇的是，這隻狗狗雖然是第一次來網友家，卻彷佛很熟悉似的。牠會自顧自地跑到以前放狗窩的地方趴着，環顧四周，還用一種親切又焦急的眼神看着網友，似乎有很多話想講……

思來想去，網友決定將牠託付給自己的朋友。可當朋友過來將狗狗接走時，牠卻直接掙扎着跳了車，跑回網友身邊，一臉委屈地看着他：

「你真的不要我嗎？」

網友狠心地轉身離開，小白狗一直跟在後面追……

網友終於被牠打動了，決定收養牠。他説這兩隻狗狗實在是太像了，害怕自己看到牠會難過……

可最後他開始相信，也許，是原來的牠回來了…

03-網友@煮碗芝麻湯圓 在社交平台發帖：有一個叫悠悠的小狗託夢託錯人了。

前幾天，她睡覺時做了一個奇怪又清晰的夢：是一隻叫悠悠的黑色小狗的一生。最開始遇見主人的時候，悠悠不過一個半的手掌那麼大，還是一隻小奶狗。

牠很愛去家附近的草坪上散步，每次主人都會鬆開繩子讓牠自己在草坪上跑一會；牠還很喜歡松用頭去頂主人的手……

……總之，牠在主人的寵愛下，健康快樂地長大了。主人是牠的全部。在夢裏，悠悠説牠現在已經變成了剛出生的小嬰兒，父母是一對很年輕很恩愛的夫妻，讓主人不要再掛念牠，牠到了一個很幸福的家庭。

然後，網友就醒了。因為自己家裏也有兩隻可愛的毛孩子，網友非常能感同身受，也不敢想悠悠離開後，主人該有多麼的難過……她決定發出這個帖子，如果悠悠的主人能夠看到，也希望對方可以放下。

所以，悠悠的主人，你看到了嗎？

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