怕冷貓示範正確取暖方式　除暖爐和毛毯外奴才還準備了這貼心設備

寒流來襲，連貓咪都快扛不住啦！日本有名「寵貓狂魔」拍下家中愛貓到了冬天就會霸佔暖爐取暖，而看見主子這麼怕冷，這名超稱職的鏟屎官還在暖爐掙前方為貓咪準備了專屬的迷你小沙發，讓牠能夠隨時保持溫暖，幸福模樣羨煞許多網友。



從推特用戶@ponta_master上傳的照片中可以看到，蘇格蘭摺耳貓「Ponta」舒服的仰躺在暖呼呼的電暖爐前取暖，地上還鋪著毛毯，模樣看起來超級舒適。而第二張照片則是Ponta怒視鏡頭，彷彿在說「不准偷拍朕！」療癒模樣讓人看了彷彿都能感受到暖爐的溫度。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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從其他貼文中可以看到，主人甚至還在暖爐前放了一張超迷你的沙發作為Ponta的「專屬Spot」，不但尺寸大小超適合Ponta癱坐休息，前方的暖爐與抬頭就能看的電視讓許多網友看了直呼「超級羨慕這麼幸福的貓生！」

貼文一出，吸引許多網友湧入留言表示「看起來好舒服喔」、「居然發現被偷拍了，好可愛」、「我也好想窩在暖爐前一整天呀」、「明明就是一片烤得微焦的雞排」、「好像更像烤麵包」、「好完美的一隻貓貓呀」、「好想摸摸看暖暖的小肚子。」

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