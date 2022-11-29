在貓咪面前瘋狂吃貓砂還吃得津津有味　喵星人驚掉下巴：奴才瘋了

你永遠都想不到人類能在做飯這件事上搞出什麼騷操作，例如做出一大盆「貓砂」，然後大口開吃。



只見這位姐姐從一盆「貓砂」裏鏟了一勺子出來，吃得津津有味。把鏡頭另一側的小貓都看傻了，扭頭看着身邊的人類久久不能平靜。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

奴才瘋了，竟然把貓便便吃下，更顯得津津有味！

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小貓表情中有着5分震驚，3分嫌棄，還有2分擔心。主要是害怕身邊的人類要是也想吃該怎麼辦，自己的小身板平時拉不了太多，如果被迫成為造糞機器，以後還怎麼活。

但大家也不用驚慌，這盆貓砂自然不是小貓拉出來的，而是人做出來的。具體來說，這是一盆看起來像是貓砂一樣的甜品。

不過這也太逼真了一點，我看這裏頭明明都埋着粑粑呢。

這種食物名叫「貓砂蛋糕」，其實光看製作材料還是挺有食慾的。首先就是做一大盆的蛋糕，因為要模仿貓砂，所以規格絕對要大。

蛋糕倒入貓砂盆後就開始手動攪拌，儘量把蛋糕攪碎：加點粘稠小醬料，這時候蛋糕表面鬆散，但又有一點黏性。

接着就是模仿貓砂的關鍵食材，餅乾。根據自己的喜好調節顏色，這位姐姐在加入大量普通餅乾的同時還加了幾塊Oreo，增加「沙子」顏色的深度。

然後開始無情攪拌，把餅乾全部幹碎：成品就和沙子差不多了，弄出一部分往之前的蛋糕上面鋪好，一大盆貓砂已經做好了七七八八。

而到此最關鍵的部分來了，這種「貓砂小蛋糕」之所以會被認為是貓砂，主要是裏面看着像是埋了屎。也就是說，沙子有了，該添加靈魂了。

這位姐姐選擇用棉花糖奶油作為核心「科技」，裹上一層餅乾碎，然後用手一頓拿捏，搓出被貓砂包裹的形狀。

再用朱古力糖捏出更為直觀的粑粑，點綴在貓砂盆裏，貓看了直迷糊。吃的時候，還需要使用貓砂鏟屎勺才夠正宗。

想嘗一嘗，但造型不敢直視。

其實「貓砂小蛋糕」已經被人類端上餐桌十來年了，每到萬聖節愚人節，就會有人製作一大盆子像粑粑一樣的蛋糕。

當然不同的廚師做出來的蛋糕造型也不太一樣，有些貓砂看起來發黃一些：但是棕色的「粑粑」倒是出奇一致，都是用朱古力搓出來的。

還有這種發白的「貓砂蛋糕」，像是牆皮混合着大便條：最令我食慾大開的應該是這位網友的傑作，這種不拘一格的朱古力塗抹，讓「貓砂蛋糕」變得更具真實感，估計貓看了都搖頭，狗看了直嘆氣。

而說到這裏，當網友面對一大盆「貓砂蛋糕」的時候，都是什麼反應？

這個小夥臉上寫滿了開心：望着盆裏的造型別致的朱古力，小哥露出會心一笑：當着家人面吃「貓砂蛋糕」會怎麼樣？

媽媽抱着貓在沙發上休息，小姐姐淡定地鏟了一勺就往嘴裏送：旁邊的老母親直接目瞪口呆。

當然，最有意思的還是當着小貓的面吃「貓砂蛋糕」。這隻小花狀態從迷茫瞬間到驚恐，然後扭頭就跑：看着人類吃得這麼香，這隻小貓已經找不到合適的表情了。

最終受不了人類的重口味兒吃法，落荒而逃。

這期間最講義氣的還是下面這位，看着人類吃着貓砂盒裏的東西，一臉關心：甚至擔心人類不夠吃，想進去再多拉出來一點，這隻小貓是懂美食的。

最後我只有一個問題，你們用來鏟蛋糕的貓砂鏟子，應該都是全新的吧。

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