豹紋守宮撒嬌賣萌影片瘋傳　水汪汪電眼迷人　網：現實版寶可夢？

日本有名飼主日前在推特上分享一段影片，拍下愛寵守宮張著卡通般美麗的大眼睛和自己玩耍，還調皮的張口咬住自己手指，滿臉燦笑的可愛模樣在推特上累積超過10萬次點讚數，迅速在推特上引發網友討論。



從推特用戶@KM_bukkoro上傳的影片可以看到，豹紋守宮「伯尼」（バーニー）張著水汪汪的大眼睛，目不轉睛地盯著主人伸出的手指，接著調皮的瞇眼張嘴咬下去，還鬼靈精怪的對著鏡頭微笑眨眼，特別是夢幻的漂亮雙眼甚至被眼尖網友發現撞臉知名動畫《冰雪奇緣2》中的火精靈蠑螈「布魯尼」（Bruni），讓許多人看了都直呼「雖然我不喜歡爬蟲類，但我的心融化了！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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推主表示，伯尼是個個性相當活潑的女孩，飼養的這3年以來常常黏著自己撒嬌，偶爾會像影片中那樣咬著自己的手玩耍，因為力道很小所以完全不痛。針對伯尼的爆紅，推主坦言相當驚喜，因為爬蟲類動物一直都是有人喜歡有人不喜歡，自己從來沒想過會引起這麼大的迴響，也很開心有人會覺得伯尼很可愛。

影片一出，吸引大批網友湧入留言表示「好像卡通人物，眼睛閃閃發亮好可愛喔」、「閉起眼睛的模樣看幾遍都不膩」、「根本就是寶可夢等級的可愛呀」、「好像突破次元壁了」、「這樣誰都會愛上爬蟲動物吧」、「害我也想養一隻了」、「影片忍不住重播了好幾遍呀。」

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