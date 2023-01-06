墨西哥84歲爺爺失蹤7天　相依為命愛犬荒漠中立大功　奇蹟發生了

嗨，我是小軟柿子。去年11月尾，墨西哥的84歲爺爺「羅梅羅（Romero）」在家附近失蹤了...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



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家裏人着急壞了，推測他可能是迷路了，趕緊去附近的鎮上尋找，結果卻無功而返。

於是，他們向當地的警局求助。搜救隊員先是確定了老爺爺最後出現的位置，然後在附近擴大了搜索範圍。

雖然他們也帶了搜救犬一起，但七天過去了，依然沒有消息...他們開始擔心爺爺已經遭遇了不測。

此時，一位搜救小哥突然想到了一個好主意：他找到了爺爺的愛犬「帕洛莫（Palomo）」，想拜託牠幫忙。

帕洛莫是兩年前爺爺撿到了一隻流浪狗，如今已經2歲多了，牠一直和爺爺相依為命，感情極好。

抱着「死馬當活馬醫」的心態，搜救小哥把帕洛莫帶到了爺爺最後出現的地方……沒想到，帕洛莫突然開始興奮地嗅來嗅去，彷佛聞到了什麼熟悉的味道。

在牠的帶領下，搜救隊員來到了一處荒涼的沙漠，穿梭過山丘和峽谷之間……又走了三公里左右，他們發現帕洛莫竟真的找到了已經失蹤了的爺爺！

在場的人都激動壞了。但因為爺爺脱水嚴重，身體十分虛弱，但所幸生命體徵完整，搜救隊員趕緊將他送到附近的醫院。

經過一段時間的調理，爺爺的身體已經恢復得差不多了。而「大功臣」帕洛莫則緊緊地跟在爺爺身後，生怕一不留意，心愛的爺爺又消失了。

在爺爺住院的那些日子裏，狗狗每天都過來守護着他，風雨無阻。即便是出了院，回到家，帕洛莫也始終放心不下。

牠每天安安靜靜地陪在爺爺身邊，一步不肯離開……

為了感謝牠，家裏人特意給牠準備了一頓大餐，但或許對牠來説，爺爺的安危才是最重要的。

兩年前，是爺爺照亮了帕洛莫黑暗的狗生，讓牠擁有了一個溫暖的家；兩年後，帕洛莫則成了照亮爺爺的那一束光……

如果沒有牠，後果真的不堪設想！

實在很難想象，一位84歲的老人是如何熬過那一天比一天絕望的七天，他或許覺得自己被救無望，直到狗狗出現了……

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