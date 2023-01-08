7歲貓咪遭遺棄　顛簸20公里尋主　等待牠的卻是無情安樂死結局？

波妹兒很想知道，在某些人眼裏，寵物究竟是什麼？高興時把牠們當玩具戲耍，不想要了就當成垃圾丟掉？



20公里尋主，等來的卻是死亡

Toby是一隻7歲的橘貓。

作為成熟的老貓咪，牠非常的穩重、懂事，日常總是安安靜靜地趴着睡覺、發呆，從來不會給主人添麻煩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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但即使是陪伴了主人這麼久的乖巧貓咪，還是被「託付」給了朋友。

有人會説：主人可能有苦衷，才不得已把Toby送給別人，最起碼沒直接把牠丟在外面流浪，不是嗎？

畢竟人生總是有太多狀況，不可能要求大家一旦養了寵物就永遠不分開。

然而後續發生的事，卻讓每一個人感到憤怒和心疼…

Toby來到新家後，也許是不適應新環境，也許是思念原主人，牠比平時更加沉默，總是坐在窗户前面，一坐就是一天。

終於在一個月後，Toby偷偷跑了出去，用了10天時間，出現在了20公里外的原主人家門口！

沒有人知道牠有多久沒吃飯，也沒人知道牠有多麼恐慌和害怕，Toby僅僅憑藉着對主人的愛和對舊家的留戀，克服了所有困難回來了！

但歷經千難萬險，迎接Toby的不是團聚、而是死亡。

當Toby的原主人看到牠之後，第一反應竟然覺得牠「陰魂不散」，因為他把貓送給朋友的原因很簡單，就是「養煩了」。

他厭惡地看着這隻自己找回來的垃圾，當即決定：把牠送到收容所安樂死！

正常來説，被安樂死的寵物通常是患有嚴重的疾病，為了不讓牠們過於痛苦和折磨，才會用這種溫和的方式送走牠們。

但像Toby這樣健康溫順的貓咪，不管是誰都不會同意安樂死的！

工作人員瞭解事情原委後非常氣憤：你不想養就算了，憑什麼殺死牠？！跟着這樣的主人早晚不得善終，還不如把牠留在這裏，好歹能活下去。

重獲新生！牠擁有了真正的家人！

大家立刻行動起來，為Toby拍了好看的照片、花了好看的畫像，還做了專屬的領養海報，説明了牠的悲慘身世：

「牠被送走牠之後， 20公里才找回了他們，迎接牠的卻是被帶到收容所殺死…20公里，只為了挽回自己曾經擁有的貓生。如果是你，你願意嗎？」



可憐的Toby太讓人心疼，很多人都聯繫收容所想要把牠帶回家。

經過反覆挑選，工作人員最後選擇了一位善良的小姐姐：她的房子很大很溫馨，家裏有一隻可愛的小狸花，臉上永遠掛着溫柔的笑容。

最重要的是：Toby第一次見到她後，就主動上去用小鼻子碰觸她的手！事實證明，Toby給自己選擇了一個超棒的家和家人。

原住民狸花April超級喜歡這個新夥伴，不管Toby走到哪裏牠都要跟着。兩隻貓每天形影不離的在一起玩鬧。

也許是April告訴Toby：這個家真的很好哦！

本來心事重重的老貓終於擺脱了原主人的陰影，對新家庭全身心的信任，好像變回了當年那隻無憂無慮的小奶貓。

一家人還會經常出去旅遊，看看那些不曾見過的美麗風景，享受從未有過的輕鬆和快樂！

原來，Toby的「懂事穩重」並不是真的，而是牠清楚的知道，自己只有很乖很乖才不會被拋棄…其實牠骨子裏一樣是活潑開朗的小調皮！

貓咪的「安全感」

都説貓咪「養不熟」，才不是呢，其實牠們心裏明白，誰是真正的自己人~只有在信任的人和環境裏，牠才會最放鬆最自然哦！

1. 不害怕陌生的環境

貓咪是一種天生缺乏安全感的動物，如果主人把牠帶到陌生的環境，或者見到陌生的人，牠都不會表現出恐懼和焦慮，這説明主人經常陪伴牠，給牠足夠的愛！

2. 經常和主人友好互動

如果貓咪經常會主動貼貼、蹭蹭或者一起睡覺，説明主人把貓咪照顧得很好。只有被愛着，才有能力去愛別人！

3. 任何地方都可以睡着

貓科動物的警戒心非常的強，如果貓咪在家裏任何地方都可以睡着，甚至還會露出肚皮、睡眠很沉，説明牠非常信任周圍的環境、信任家人。

4. 和人類相處時很溫柔

一隻貓被養的好，牠的脾氣也會很好，對人類不會有太強的戒備心，即使對陌生人也會溫順、親切，因為牠是被愛意滋潤着長大的。

5. 飲食正常、排泄正常

別笑，這是真的！只有在安全、富足的環境裏，貓咪才會放心大膽的正常吃喝拉撒，不會出現護食（擔心下一頓餓肚子）或者隨處亂拉（搶地盤、做標記）…等等「沒素質」的壞行為。

願每隻毛孩子都會遇到那個真正愛牠的主人，也希望每位鏟屎官在養寵物之前，想清楚能否為這些小生命負責，能否一直陪伴牠們走到生命的盡頭！

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