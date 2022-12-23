冬天來了！擁有6隻貓咪的鏟屎官感嘆：又到了沒床睡覺的季節

你們有沒有這樣一種體驗？天氣熱的時候，抱着貓咪去牀上睡覺，還沒躺下呢，貓就光速逃開。而天氣變冷後，貓咪天天上牀鑽被窩，想趕貓走？沒門！



最近，家裏擁有六隻貓貓的鏟屎官（twitter@tomeji1106）就遇到了這樣的情況，想上牀睡覺，可是沒地方了啊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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當然，如果擠一擠，也能擠得下。家裏有這麼多貓貓，不論是睡覺，還是其他生活方面，鏟屎官的壓力都挺大的。

貓們在牀上圍成一個圈，請問鏟屎官該怎麼躺下去？如果貓們乖乖排成一排，鏟屎官睡覺就輕鬆多了。

這麼多貓貓，吃飯時會是什麼場景呢？好多雙眼睛，齊刷刷地盯着鏟屎官。「開飯開飯！」貓咪們聚到一起，大聲呼喚鏟屎官。任誰也頂不住，必須乖乖開飯呀！説吧，想要吃主食，還是先來點零食開開胃？

此時，鏟屎官想坐一坐，應該怎麼辦？隨便一逗，立馬就逗出了很多貓貓。當天氣不錯的時候，一羣貓會聚到窗前曬太陽。此時要有人路過，會開心到尖叫吧。

如果鏟屎官想要用樓梯，也會遇到貓貓攔路的問題。一貓一個台階，想要從此過，就先交小魚乾！

這就是多貓家庭的日常生活啊，什麼時候都有很多很多的貓咪陪伴。

接着看，還有更多的多貓家庭裏，鏟屎官失去了自己的牀。

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擠不下了，再多一隻貓都擠不下了，更不要説是鏟屎官。

想要坐沙發嗎？沒空位了啊！勉勉強強，鏟屎官總算擠進貓堆裏了。想要睡覺嗎？來啊來啊，三隻貓給鏟屎官預留了很寬的位置。

鏟屎官起來一趟，回來就發現自己的單人牀躺不下去了。四隻貓佔據了牀鋪的大部位位置。

當然了，擠擠也還能擠得下。左邊標註的位置，就是鏟屎官躺的位置。只是這位置是不是有點小？畢竟鏟屎官不能像貓咪那樣縮成一團啊。

對於貓咪喜歡上牀，但鏟屎官又不想讓貓咪直接睡牀的情況，下邊這種做法我覺得是最適合的了。

在牀上擺貓窩，貓咪就睡到貓窩裏。你看，這樣牀鋪多整潔。

最近天氣慢慢變冷，你家的牀鋪被貓霸佔了嗎？

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