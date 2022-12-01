收容所無人領養貓　在被安樂死前1小時遇上新主人　命運大逆轉

這隻貓咪叫potato，距離牠被安樂死還有 1 小時......



至於被安樂死的原因也很簡單，因為牠的性格實在是太暴躁、太兇猛了，而且患有多種疾病。

先前流浪的時候經常打架，還得了貓愛滋，身體狀況也不是很好。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

大難不死，Potato有人收養了，而且有極大的改變。

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救助中心待了這麼久，都沒有人願意領養牠。或許是知道自己馬上就離開了，牠一臉平靜的縮在貓窩裏，絲毫沒有要反抗的樣子。

就這樣，一直都沒有人願意領養牠，直到potato就要被安樂死了......但今天大概是牠的lucky day！

在即將被安樂的前一小時，potato遇到了願意領養自己的新主人！Potato被新鏟屎官帶回家後，或許你以為牠會感激這個善待自己的人。

然而，牠兇猛的性格絲毫沒有改變。Potato並不知道眼前的人可是救了自己一命的大恩人，依然對人類充滿戒備，不允許有人接近自己。

每當鏟屎想要靠近籠子時，Potato就害怕往後縮。或許，Potato的兇悍只是裝的吧，牠內心只是一隻膽小怕人，怕被傷害的小貓咪。

鏟屎官想着哪有小貓咪不愛吃肉啊，就經常帶着好吃的來找Potato。不過一開始，Potato並不領情，就連鏟屎官手上美味的貓條都牠被無情打飛了。

Potato經常會不小心抓傷鏟屎官，即使手掛彩了鏟屎官也沒有放棄感化Potato。她還説：Potato之所以這樣，也是為了保護好自己而已，我不會怪牠。天吶！天下怎麼會有如此人美心善的小姐姐呢！！Potato你快爭口氣吧！！

不得不感嘆，鏟屎官也真不是一般人，她既然有勇氣收養這種性格兇悍的貓，自然也有那個「金剛鑽」去打動Potato。

經過鏟屎官精心的照顧，不斷陪牠説話、送好吃的、陪牠玩遊戲......

慢慢地，Potato開始信任鏟屎官了。牠勇敢走出一直以來蜷縮躲避的小籠子，開始接受鏟屎官手裏遞來的貓條，開始跟鏟屎官互動，玩起了貓玩具。

牠開始主動跑來蹭鏟屎官的手，就連眼神和叫聲都變溫柔了呢！

請問這是在跟鏟屎官撒嬌嗎？哈哈哈哈哈，那股子兇悍呢？還會喵喵叫着着躺下露出肚皮，向鏟屎官表達着自己的愛和信任。

也就短短一個月，Potato的變化實在是太大了，這個會撒嬌愛打滾兒的小貓咪，才是Potato真正的樣子吧。

而且，被鏟屎官擼的舒服時，還會地對着空氣踩奶呢～完全沒了先前的兇悍、咬人、膽小的樣子，想必也是之前被壞人傷害過，才會用兇悍來做自己的盔甲吧。

如今卸下防備的Potato，判若兩貓。現在鏟屎官的溫柔善良，又重新讓Potato知道，原來這個世界上人也有好的，並不是所有人都會傷害自己。

看着鏟屎官和Potato一起玩逗貓棒，可以感覺到牠現在就是一隻超幸福的小貓咪呀。

PS.注意到背景了嗎？屋裏子各種貓玩具，貓抓板，貓爬架......鏟屎官真的好寵溺Potato啊！！！

我想遇到真正愛自己的鏟屎官，再兇猛的貓貓都有可能被暖化吧。

希望大家一起分享這篇文章，支持領養代替購買～

我知道，你又想用三號樓反駁我！

不過三號樓之前沒有被人養過，也沒有被人傷害過，牠的性格本身就那樣兇猛，想有像Potato這樣的變化，也是很難的吧。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】