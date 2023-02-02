卑微小貓登門求包養　可惜家裏有貓無力再養　遺憾故事結局大逆轉

hi bro 我是蘑菇！大多時候，我都願意相信，這個世界是充滿愛的。



Part 1

前幾天，我刷到了一個影片（這裏用圖片來轉述）↓►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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一隻流浪的小橘貓跑到網友@Reze 家門口，怕他關門，努力地用爪子扒拉着門縫，嘴裏不停地嗚咽着，淚眼汪汪的，感覺下一秒就要哭出來了……

彷彿在說：「求求你收留我吧，我很乖的！」嗚嗚嗚，這誰扛得住！

網友很是心疼，奈何家裏已經有貓了，暫時無力收養第二隻，只好不停地跟小貓道歉……一聲聲對不起，真的是聞者傷心，聽者落淚。

可即便如此，看着那雙充滿渴望的眼睛，網友也不忍心關上門，他的心裏一直在掙扎……

看完影片，有人在評論區裏留言：「牠卑微成這樣，都沒能遇到心軟的神。」瞬間就讓人破防了！

本以為這會是一個「遺憾」的故事，就如同我們「無力」的人生一般。但沒想到，第二天卻迎來了轉機……

網友說，小貓已經被他的朋友領養了，在新家過得很開心。「終於不用再捱餓啦哈哈哈哈！」

朋友還說，這小傢伙能吃又能拉，一天3泡屎……emmm，看來伙食應該很不錯哈哈哈！但不管怎麼說，牠終究是擁有了一個屬於自己的家！

Part 2

同樣被幸運女神眷顧的，還有下面這隻小三花貓。

小三花貓其實只是想有一個家。

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牠自己相中了一位小哥，整天趴在人家窗外乖巧地守着，看到小哥出門就站起來喵喵地叫……又甜又嗲。

小哥尋思牠餓了，便經常投餵一些吃的，可發現這貨吃飽了也賴着，不肯走。牠總是眼巴巴地望着屋內，看着被小哥養在家裏的兩隻貓，不知道在想些什麼。

小哥終於悟了：原來，牠想有個家。可自己的兩隻貓就是撿來的，精力有限，可能照顧不好三隻小貓。

於是，他跟小貓解釋：「我每天管你吃喝好不好，但是收養可能真的沒辦法嘍！」小三花似乎聽懂了，叫聲越來越小，一雙明晃晃的大眼睛裏全是委屈……

而且，牠並沒有放棄。牠依然每天守在小哥家窗外，蜷縮在角落裏，不吵不鬧。看得小哥心疼極了，他把小貓叫過來，才發現牠的嘴腫了，不停地留着口水。

馬不停蹄地帶牠去了醫院，醫生說牠營養不良、且患有皮膚病和口炎，好在不是特別嚴重，可以通過藥物治療。

養病期間，小哥把牠暫時放在了父母家裏。沒想到牠迅速俘獲了父母的心，待痊癒之時，早已是家裏的一份子。此後，牠便理直氣壯地住了下去……

Part 3

在韓國，一位小姐姐也遇見了一隻上門求收養的流浪貓，牠整天坐在自己家門口嗷嗷叫。

這隻來自韓國的流浪貓，也只是想要一個家。

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有時，趁她不注意還貓貓祟祟地潛入家裏，躲進衣櫃。雖然被「攆」出去很多次，也沒有放棄。

小姐姐很是無奈，其實她也很想收養這隻貓，奈何自己家寶寶對貓毛過敏，為了孩子的健康，才一直拒絕牠。

但她也沒閒着，一邊投餵一邊幫小貓找合適的領養人。

幸運的是，很快就有一位大叔表示願意收養小貓，並承諾以後一定會好好照顧牠……就也算是有一個完美的結局。

某綜藝的專家曾說過：被貓選中的鏟屎官，一般是牠們自己通過觀察，認定的「好人」。

通常只要臉皮夠厚夠主動，成功的機率就非常大。嘖嘖！有句話怎麼說來着：「只要你夠主（賴）動（皮），我們就會有故事」。

這個冬天很冷，但人心很熱，希望那些小流浪們都能挺過刺骨的寒風，遇到心軟的神！

延伸閱讀：流浪貓死纏爛打求包養 帶回家後秒變家中主人 如今的牠變成這樣

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】