寵物健康｜貓咪改全生食或濕食　尿量卻有增無減　攝水量這樣計算

貓咪改全生食以後，不太愛喝水，但尿量有增無減，原因何在？



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▼▼▼為甚麼貓咪改全生食以後，不太愛額外喝水，尿量卻大增? ▼▼▼

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很多貓貓在改全生食餐（或全濕食）、不再吃乾飼料以後，就很少額外喝水了，這是正常的不用擔心唷！ 因為生食餐中已含有大約75%左右的水量了，只要在餵生食餐的時候加入少量水，貓貓就能從天然的濕食中攝取大量水分，因此不需要再額外喝太多水囉！（全生食每100g生食餐大約加30~50g水就好了，不用加太多喔，加太多反而不利消化，幼貓和懷孕母貓的加水量可以再少一點）。

貓貓的祖先來自沙漠，對於口渴的敏感度很低，不容易主動額外攝取足夠水分，因此提供濕食、讓貓咪從天然營養的食物中攝取足夠水分相當重要。貓貓天生的生理構造就是被設計用來從富含水分的生食中攝取充足水分！

也因此，長期吃乾飼料的貓貓，雖較常額外喝水，但尿量卻少了許多，也往往因為攝水不足、體內長期缺水而容易導致尿道結石和腎衰竭的可能。 而全濕食的貓貓，雖然貓貓很少再額外喝水，但尿量卻比吃乾飼料時大大增加，這就是從自然的食物中攝取足夠水分的象徵，對健康來說很重要！

適量補充充足水分有益健康，但是再好的東西過猶不及都不好，適度是最好的囉。 適量水分很棒，但也提醒過多水分也是不理想的，可能會引起體內電解質不平衡， 這就像人類如果飲水過量也會水中毒一樣喔。

例如之前有朋友的貓貓吃濕食加太多水，血檢時發現貓貓血鉀過低，貓貓也因為喝太多水而熱量攝取不足變瘦(因為喝水就飽了就不吃肉肉了>”<)，之後改為適度水量以後，血鉀就正常很健康囉~~！貓咪每日需水量大約是：每公斤體重40~60g 舉例來說，4公斤的已紮成貓，每天約需要水分160~264g，熱量220kcal(代謝能)

全生食餐 的狀況下，生食餐中已含水分約70~75%：

每天食用120g生食餐，生食餐中已含水分89g，因此每天只要在生食餐中添加71g以上的水分就足夠身體所需囉 (濕食食量大的幼貓和懷孕母貓加水量可以再減少，幼幼貓幾乎不用加水)。

全乾飼料 的狀況下，乾飼料只含水分約5~10%：

每天食用乾飼料63g，乾飼料只含水分4.40g，因此必須額外再攝取水份172~260g才足夠身體所需，但貓咪往往不可能自行額外攝取這麼多的水分，也因此造成大部分以乾糧為主食的貓咪處於身體長期缺水的情形，不利健康。

吃乾飼料的貓咪會額外喝較多水，但其額外所喝的水量往往也不及全濕食的貓咪在自然的食物中攝取的水分，所以尿量少，身體長期缺水。 因此，當貓貓轉為全生食餐以後，如果發現貓貓很少再額外喝水的話，可以計算一下濕食中的水分是否已經達到每日所需了呢? 如果已經達到的話，不需要擔心、這是很正常的唷!! 代表貓貓已經從自然的食物中攝取充足水分，這樣的食物正是貓貓天生生理構造需要的食物呢！！

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以下翻譯自NRC(美國國家科學委員會)對於犬貓營養需求文章的內容：

人們經常推薦給犬貓提供新鮮飲水，但是犬和貓對於水的需求量會因日糧類型和環境條件的不同而有差異。犬每公斤體重的飲水量比貓多（Anderson, 1981），這與貓已經進化為耐旱動物有關（Chew, 1965）。貓比犬或人更能濃縮尿液，同時能夠淡化飲用的海水（Wolf, 1959）。 與犬相比，貓開始飲水的時間較慢，飲用足夠水分所需要的時間也相當長。當犬脫水時，會在一小時內補充相當於體重6%的水，但貓飲用相同的水量卻需要24小時（Adolph, 1947）。

貓對於飲水沒有很強烈的渴望，這導致貓每採食1g乾糧僅飲水大約2ml的水，這與進食富含水分的食物，如含水量78~82%的食物相比，不可避免地增加貓罹患尿結石的危險。當犬與貓餵食含水67~73%的肉類食物時，在不飲水的情況下，仍能維持體內水分的平衡(Callwell, 1931; Danowski 等, 1944; Prentiss 等, 1959)。但是當肉類食物水分下降到61%時，貓也無法在不喝水的狀況下維持身體的水分平衡(Prentiss 等, 1959)，這可能與排泄尿素需要一定的尿液量有關，需要有足夠水分才能幫助排除。

有趣的是，在實驗中，以濕食(約含水78~82%)餵食貓，測定貓的飲水量時，貓在兩天內停止飲水(Kane 等, 1981)，並且尿量增加，事實上，可以認為貓透過富含水分的食物，攝入更多水份導致貓的多尿。

【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】