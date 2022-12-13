貓貓冷知識｜貓咪咬人的5大原因及前兆　有機會是身體不適的警號

貓貓互相打鬧、抓咬，屬正常社交行為。但換作貓貓和貓奴間的互動，若沒有拿捏好，就可能造成彼此受傷。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



▼▼▼貓咪咬人的5大原因及咬人前兆▼▼▼

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貓為什麼會咬人？

🔶一）缺乏安全感

剛到新環境、身邊出現新夥伴，都可能使貓貓因不安全感而出現躲藏的行為。這時後應該給予獨自冷靜的空間、不打擾，讓他自己消化情緒。如果貓奴太積極地關心，或試圖強迫他離開躲避空間，貓貓會為了自保而發動的抓咬攻擊。

🔶二）護食行為

在野外覓食不容易，所以動物天性會保護自己的食物，而流浪過的孩子也特別介意他人在用餐時打擾。建議多貓家庭單貓單碗、並且給予獨立的用餐環境，避免給予彼此壓力、造成貓貓消化不良，也讓新貓慢慢了解用餐環境是很安全的。

🔶三）荷爾蒙波動

發情是動物生理本能，但如果沒有發洩管道，就會使貓貓得亢奮和容易生氣。結紮的貓貓可以降低荷爾蒙波動、平穩躁動的情緒，也能讓公貓遠離生理系統疾病、母貓避免子宮蓄膿，對於身心靈都是很健康的一種作法。

🔶四）精力過剩

天生為狩獵高手的貓咪，會把生活中每個物件視作假想敵，特別容易出現在幼貓身上。特別是換牙期的貓貓，因牙齦不適會想啃咬東西。可以適當給予耐咬玩具、陪伴玩耍，除了消耗過剩的體力，也能培養親子關係、讓貓貓更愛你喔！

🔶五）身體不適

貓貓是非常耐痛又愛面子的動物，身體不舒服往往不會表露，只會表現得懶洋洋或食慾不振。這時如果不小心觸摸到特定部位，貓貓就會因疼痛而發稱攻擊。若發現貓貓有特定痛點，請立即就醫。

貓貓準備咬人的前兆

每個貓貓都有自己的個性和想法，有的撒嬌、有的傲嬌；有的喜歡被摸頭、有的喜歡搔下巴。但他們不會說人話，當奴才搞錯取悅方式了，他們只會「低吼」或「壓低耳朵」警告！如果看見這些身體語言，請尊重他們的意見停止您當下的行為唷。

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