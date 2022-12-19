貓貓冷知識｜貓咪愛磨爪子的原因及抓板挑選準則　​​材質要選這些

​​貓奴準備抓板多為了讓貓貓紓壓消磨時光。但野外的貓貓儲備體力都不夠了，並不需要發洩精力啊？！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



▼▼▼貓咪愛磨爪子的原因及抓板挑選準則▼▼▼

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貓咪們為什麼這麼愛磨爪子呢？

​貓貓是領域性的動物

​​會透過留下自己的氣味來宣示主權。​​貓的前腳隱藏著汗腺，​​摩爪除了可以舒壓、幫助舊指甲代謝，​​最重要的是留下氣味 劃地盤喔！

​​​貓貓「命定」你的小動作

​​貓貓的 「臉頰」和 「尾巴」 也有氣味汗腺，​​所以如果他們 磨蹭你、用尾巴勾你，​​表示他們想在你身上留下自己的味道。​​（也就是他們認定你這個奴奴啦！）

『​​既然抓抓對於貓貓來說這麼重要，​​那承受抓抓的抓板鐵定得好好挑選！』​​

​​​🔸​​高度必須高

​​伸展可以幫助貓咪活絡慵懶的精神，​​所以能夠以站姿來抓，特別受歡迎。

​​​🔸​​面積必須大

​​如果不是站姿的抓板，​​面積最好大到足以讓貓全身趴上去，​​如果半身在外，抓板很容易晃動，​​抓感會奇差無比。

​​​🔸​​材質必須安全

​​市面上的抓板材質很多，​​除了避開異食癖貓貓可能誤食的材質，​​也要留意製作的接著劑是否安全，​​還有避開與傢具雷同的材質，​​免得貓貓搞不清楚哪個才是抓板喔！

貼心提醒

當你突然找到中意的新抓板，​​記得不要輕易更換舊抓板，​​熟悉的味道突然消失，會讓貓貓挫折。也可以把抓板放在靠近貓貓睡覺的地方，​​讓他劃起地盤特別有意義唷！

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【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】