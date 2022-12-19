貓貓冷知識｜貓咪愛磨爪子的原因及抓板挑選準則 材質要選這些
撰文：汪喵星球
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貓奴準備抓板多為了讓貓貓紓壓消磨時光。但野外的貓貓儲備體力都不夠了，並不需要發洩精力啊？！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼貓咪愛磨爪子的原因及抓板挑選準則▼▼▼
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貓咪們為什麼這麼愛磨爪子呢？
貓貓是領域性的動物
會透過留下自己的氣味來宣示主權。貓的前腳隱藏著汗腺，摩爪除了可以舒壓、幫助舊指甲代謝，最重要的是留下氣味 劃地盤喔！
貓貓「命定」你的小動作
貓貓的 「臉頰」和 「尾巴」 也有氣味汗腺，所以如果他們 磨蹭你、用尾巴勾你，表示他們想在你身上留下自己的味道。（也就是他們認定你這個奴奴啦！）
『既然抓抓對於貓貓來說這麼重要，那承受抓抓的抓板鐵定得好好挑選！』
🔸高度必須高
伸展可以幫助貓咪活絡慵懶的精神，所以能夠以站姿來抓，特別受歡迎。
🔸面積必須大
如果不是站姿的抓板，面積最好大到足以讓貓全身趴上去，如果半身在外，抓板很容易晃動，抓感會奇差無比。
🔸材質必須安全
市面上的抓板材質很多，除了避開異食癖貓貓可能誤食的材質，也要留意製作的接著劑是否安全，還有避開與傢具雷同的材質，免得貓貓搞不清楚哪個才是抓板喔！
貼心提醒
當你突然找到中意的新抓板，記得不要輕易更換舊抓板，熟悉的味道突然消失，會讓貓貓挫折。也可以把抓板放在靠近貓貓睡覺的地方，讓他劃起地盤特別有意義唷！
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