寵物飲食｜貓狗食物最理想的鈣磷比例　最佳範圍在這飼主必睇

犬貓食物中理想的鈣磷比是多少呢？ 一起看下去吧！



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▼▼▼貓狗鈣磷比例是多少？▼▼▼

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犬貓主食中的鈣磷比例相當重要，若長期食物中的鈣磷比例失衡，容易引起骨骼異常，對於幼犬貓甚至會影響骨骼發育而造成不可逆的終身骨骼和關節問題，也會造成體內代謝負擔。 建議自製主食的朋友絕對不要長期只餵犬貓吃大量去骨肉，一般去骨肉有很高的磷、低鈣、鈣磷不平衡，長期大量吃容易影響骨骼健康、也缺乏其他營養成分，需要有適量的鈣質來源，並確保其他營養素的完整均衡。

因此，無論選擇自製食或選購主食，請記得以理想鈣磷比例、且營養完整均衡的食物當作狗狗貓貓的主食，否則長期營養不良會影響健康的喔! 犬貓主食中的鈣磷最佳比例範圍如下

NRC建議的理想範圍 Ca：P=1.1~1.6：1， FEDIAF建議理想範圍 Ca：P=1~2：1， AAFCO建議理想範圍 Ca：P=1~2：1， 我自己是更嚴謹地要求將食物中的鈣磷比控制在 Ca：P=1.1~1.5：1， 希望能給毛寶貝最佳的健康飲食！

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