寵物飲食｜貓狗所需的消化酵素和益生菌你知多少？這些食物可攝取
撰文：汪喵星球
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人需要益生菌，幫助消化與吸收，那麼，狗狗和貓咪是不是也需要呢？讓我們一起來看看！
貓狗如何從自然食物中，獲得消化酵素和益生菌？
在大自然的演化下，貓狗（肉食動物），除了會在野外食用少量植物（內含天然酵素），在他們獵捕的獵物消化道內，也會含有預先消化的草、蔬果……等植物成分。 新鮮獵物的肉中，含有「蛋白水解酶」，內臟及各部位線體則含有豐富的消化酵素。獵物體內預先消化的食物及內臟中，也含有多種消化酵素及益生菌。肉食動物透過這些自然的食物，來攝取身體所需的酵素及益生菌。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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需要幫毛孩補充消化酵素和益生菌嗎？
在現今的生活環境中，貓狗無法藉由食用高度加工的商業寵物食品，來攝取有益的酵素和益生菌。 酵素及益生菌相當脆弱，酵素會因高溫、藥物、防腐劑、人工色素……等原因被滅活，而腸道益生菌也會因高溫、抗生素、類固醇、各種藥物、低品質食物、含氯水、防腐劑、毒素、腹瀉、環境壓力……等因素被破壞。 因此，適量為貓狗補充酵素和益生菌，有助於對營養成份的消化吸收和生理機能，維持腸道益菌生態，降低腸道中的致病菌，有益免疫系統健康。
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