寵物飲食｜貓狗可以吃生食解凍後的血水？　內含這些豐富營養勿倒

生食餐解凍之後，生肉泥裡會有紅色的血水。



有些毛爸媽會選擇濾掉血水，再把生食給貓咪狗狗吃。不過，這究竟是不是正確的做法呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓狗生食大哉問

問題：生食餐解凍之後，肉泥中出現的紅色血水，到底能不能給毛孩吃呢？

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答案：血水裡含有貓狗身體所需的「水溶性營養」，對貓咪狗狗來說是非常重要的，千萬別倒掉囉！

汪喵配方師詳解：

汪喵沙西米生食餐 (狗狗配方／貓咪配方) 的製作過程未經高溫，而是採用高壓滅菌處理，因此許多不耐高溫的營養素，都能在冷凍狀態下被穩定保存、不受破壞，是毛孩最棒的日常主食！

解凍生食餐時，肌肉中的水份會在退冰時釋出，部分水溶性營養素、肌紅蛋白也會跟著留在血水中，例如：維生素C、B群、牛磺酸。所以，血水可是非常營養的。

千萬別不小心把這些營養倒掉了，要和肉肉一起吃光喔！

配方師營養小叮嚀：

血水可以與肉泥攪拌均勻再一起上菜， 讓毛孩吃到的每一口生食餐，都含有完整營養。

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