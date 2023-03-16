寵物飲食｜貓狗可以吃生食解凍後的血水？ 內含這些豐富營養勿倒
撰文：汪喵星球
出版：更新：
生食餐解凍之後，生肉泥裡會有紅色的血水。
有些毛爸媽會選擇濾掉血水，再把生食給貓咪狗狗吃。不過，這究竟是不是正確的做法呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
貓狗生食大哉問
問題：生食餐解凍之後，肉泥中出現的紅色血水，到底能不能給毛孩吃呢？
+4
答案：血水裡含有貓狗身體所需的「水溶性營養」，對貓咪狗狗來說是非常重要的，千萬別倒掉囉！
汪喵配方師詳解：
汪喵沙西米生食餐 (狗狗配方／貓咪配方) 的製作過程未經高溫，而是採用高壓滅菌處理，因此許多不耐高溫的營養素，都能在冷凍狀態下被穩定保存、不受破壞，是毛孩最棒的日常主食！
解凍生食餐時，肌肉中的水份會在退冰時釋出，部分水溶性營養素、肌紅蛋白也會跟著留在血水中，例如：維生素C、B群、牛磺酸。所以，血水可是非常營養的。
千萬別不小心把這些營養倒掉了，要和肉肉一起吃光喔！
配方師營養小叮嚀：
血水可以與肉泥攪拌均勻再一起上菜， 讓毛孩吃到的每一口生食餐，都含有完整營養。
延伸閱讀：6大錯誤的貓咪飲食知識 吃飯環境不佳影響健康 換食應循序漸進
+32
寵物飲食｜5個貓咪吃海鮮的常見迷思大破解 吃海鮮前要注意這3點寵物飲食｜四步即解決貓咪不愛喝水問題 貓狗每日攝水量飼主必知寵物飲食｜5類貓咪食物禁忌 部分蔬果引致中毒 牛奶可用這代替寵物飲食｜4個餵養狗狗迷思大破解 這些食物對汪星人是最強毒藥寵物健康｜貓狗患香港腳的5大徵兆 導致黴菌感染有這3大原因寵物健康｜騙貓咪多喝水卻害主子喝上菌水 4招教你徹底清洗寵碗寵物健康｜盤點胖毛孩爸媽的3種人 「3要1不」減重對策飼主必知
【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】
生食解凍後的血水，貓狗能吃嗎？
這些血水裡含有貓狗身體所需的「水溶性營養」，對貓狗來說......點擊看全文