寵物趣聞｜日本虎斑貓主動吃藥震驚鏟屎官　網民驚訝：把藥當零食

毛小孩生病，最頭痛的一定就是鏟屎官，從前往醫院看病到回家餵藥，沒有一樣事情是寵物會乖乖配合的，就算把藥物混進食物裡，也蒙騙不了牠們靈敏的鼻子，然而日本一隻白底虎斑貓凜太郎（はとらじです）的媽媽就沒有這方面的困擾。



影片中，飼主只是把藥放在手掌心上，凜太郎就主動靠近服下，似乎完全不排斥也不討厭吃藥，把它當成零食「嘎吱嘎吱～」就吃掉了，後來媽媽也把這情況報告給獸醫，並問道，「這藥有口味嗎？不然牠怎麼吃的這麼香？」結果醫生給了一個意想不到的答案…「怎麼可能有分口味！凜太郎完全是特殊情況。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼主子竟然主動吃藥？！▼▼▼

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「……嗯！」對於那些寵物不乖乖吃藥而頭大的飼主來說，除了羨慕還是羨慕！而被稱為「怪貓」凜太郎在網上引起熱議，許多網友都投以嫉妒的眼光表示，「太乖了吧，我的貓會把我手巴掉」、「真的是把藥當成零食耶」、「太羨慕了，我家的孩子一聽到藥袋聲音就不見人影了。」家的孩子一聽到藥袋聲音就不見人影了。」

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