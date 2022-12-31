真實版寶可夢現身NBA看球賽　毛色花紋100%神還原　網民怒斥虐待

皮卡丘在現實生活中真實存在？日前一段影片在網路上瘋傳，某場NBA球賽轉播竟拍到觀眾席上有人帶「真實版皮卡丘（舊譯：比卡超）」在看台上為自己喜歡的球隊加油，照片曝光引發網友熱議。



綜合外媒報導，美國NBA日前正在進行明尼蘇達灰狼隊（Minnesota Timberwolves）對上邁阿密熱火隊（Miami Heat）的比賽，在場邊有人拍到一名球迷竟帶著知名動漫遊戲《寶可夢》的「皮卡丘」在身邊，但這隻皮卡丘很明顯並不是真正的皮卡丘，而是該名球迷自己把愛犬染色並畫上黑色及紅色的顏料，才會有這樣的現象。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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不過「皮卡丘」的出現也讓網路上出現正反論戰，不少網友擔心染料可能會對寵物身體造成傷害，痛批飼主「太自私」、「寵物不是你的玩具」、「毛小孩喜歡舔自己身體，要是給牠用有毒的染料對牠們來說只有傷害沒有樂趣」、「狗真的很可憐，本來好好的硬要被染成這樣」。

事後也有專家出來說明，指出這隻被染成皮卡丘色的狗是一隻松鼠狗（台譯：博美狗），因為長相很像皮卡丘所以就被飼主染成這樣。專家表示，貓狗都會舔舐自己的毛，如果亂用染料將會造成內臟及皮膚傷害，但到目前為止仍不知道這名把自己的狗染成皮卡丘的飼主是否使用的是合格的寵物染膏或是人類用的染髮劑。

其實寵物染毛並不是完全有害，近年來在寵物美容沙龍也相當流行「寵物彩染」，使用的是對毛小孩無毒無害的染料，但因為寵物彩染使用的染髮膏跟人類用的完全不一樣，因此如果想給自己毛小孩染個特別的顏色，千萬不要自己隨便嘗試，應找自己信任的寵物美容店進行諮詢及染色，確保毛小孩的安全。

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