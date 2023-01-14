汪星人被男子按倒牆角狂親　抬頭見媽媽秒嚇成飛機耳：你怎麼在家

嗨，我是菠菜呀！

養狗之後，我發現牠們才是地表最強小三！！



Part 01

最近，一位網友發現自己老公變了…

不僅在家裏鬼鬼祟祟的，連陪自己出門都不願意了。

有句話怎麼説來着，如果感情就像熱水器，忽冷忽熱，那一定是有人在共享！！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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於是，網友決定假裝出門，其實卻偷偷躲在家裏，準備抓姦！！

果然沒一會，她就聽到老公擱那兒「寶貝寶貝」地叫！網友強忍着怒火，悄咪咪地湊了過去，呵，她倒要看看這個狐狸精長啥樣！？

結果……她瞬間傻眼了！

只見老公和自家狗子躲在樓梯角落裏卿卿我我，你親我一下，我親你一下……狗子甚至還把前爪搭在老公肩上？

一人一狗正陶醉呢，突然狗子抬頭看到了網友……

牠先是大吃一驚，耳朵都嚇飛了，然後慌亂地推開了網友老公：「別親了別親了，你老婆來了！！」

嘖嘖，這不妥妥「偷吃現場被原配抓包」的狗血情節麼！

咱就是説，不被愛的才是第三者，希望網友成全他們吧哈哈哈！（開玩笑）

Part 02

女主人説，自己養狗之前，她就從沒見過這麼會撒嬌的狗狗……

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這貨最討厭的東西就是報紙，因為老公看報紙的時候總是沒空陪牠。不得已，他只好偷偷跑到卧室去看……

結果前天晚上，一不小心被狗子抓了現行。只見牠一個猛撲，跑到牀上試圖撕扯報紙……惹得老公非常生氣。於是，他決定跟狗子冷戰！

可架不住這貨太能撒嬌，第二天開車出門時，一個紅燈的功夫就把整個兒身子都貼到老公身上嚶嚶嚶……「和好吧，不要生氣了，臭男人！」這誰扛得住啊！

看着狗子膩膩歪歪地將頭靠在老公肩上，眼睛還直勾勾地盯着他看，彷彿周圍的空氣中全是粉紅泡泡……

老公立刻就妥協了，開始你儂我儂地回應狗子。

網友傻眼：呵，這不知道的還以為狗子才是「正宮」呢！而且這貨以前明明都是坐後面的，現在卻只肯坐副駕駛！

網友心酸：狗子的眼睛裏從來都只有爸爸，沒有自己。其實他們曾經還養過另外一隻拉布拉多，叫「史努比」。

可惜，在短暫地相處了2年9個月之後，史努比因癌症去世了……夫妻倆特別傷心。

狗子離開的時候，網友和牠説：「希望來世投胎可以做個幸福的人，不要太辛苦！如果還是動物的話，一定要託夢給媽媽，我會找到你，我們永遠是一家人。」

沒想到一年半過去了，網友竟然真的做了一個夢。然後第二天，就在路上碰到了一隻流浪的拉布拉多……

網友毫不猶豫地將牠帶回了家，在她看來，是命運的指引讓他們相遇。所以小三就小三吧，畢竟是自己撿回來的狗，能怎麼辦呢！

Part 03

在一段感情裏，最慘的並不是被插足……

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而是，被狗小三當成工具使喚哈哈哈！

「鏟屎的借我墊墊腳，我要親吻最心愛的主人！」

女主人：……

養狗後，還想過二人世界？那得先問狗子答不答應！！！「女人讓開，這是我男人！」

嘖嘖，可真的太慘了！

最後，你家也有一隻小三狗嗎？

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