強壯拳師犬化身暴力鬧鐘狂推主人　事後撒嬌討摸　網笑：會腦震盪

國外抖音最近流傳一段影片，是一名飼主拍下家裡超強壯的「拳師犬」（Boxer）看到裝睡的自己時發揮拳擊手的天性，用超暴力的方式想要叫醒自己，驚人模樣讓飼主在貼文中搞笑詢問廣大網友「有人的鬧鐘也會這樣嗎？」



發揮拳擊手天性！萌犬秒變「暴力鬧鐘」

從抖音用戶@d.inclan91上傳的影片中可以看到，原PO先是趴在床上裝睡，這隻超強壯的拳師犬見狀直接化身「超暴力鬧鐘」，使出吃奶力氣用雙手狂推主人，彷彿在說「你不要再睡了！」，撞得主人重心不穩直接笑場。而影片最後，這隻拳師犬一改前面的霸道模樣，直接鑽進主人懷裡撒嬌討摸，反差萌模樣融化大批網友的心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼拳師犬化身暴力鬧鐘▼▼▼

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在後續第二支標題為「牠真的超不爽！」的影片中則拍下狗狗跟主人玩耍時，盡全力用雙手狂撞主人屁股，力道大到整個畫面嚴重震動，而狗狗「攻擊結束」後則張著圓滾滾的大眼睛盯著主人，可愛的影片同樣累積上百萬次觀看數。

影片被分享到網絡上短短幾天，便累積超過1900萬次觀看次數以及400多萬次點讚，大批網友湧入留言表示「這就是我一直在找的鬧鐘，雖然可能會讓我腦震盪哈哈」、「有這樣的鬧鐘我就再也不會遲到了」、「我的孩子們需要一個這樣的鬧鐘！」

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