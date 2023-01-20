流浪貓守著好友屍體一個月不願離去　網民心痛：牠知道死亡的意義

你跟你的好朋友多久沒見面了？別再説下次，現在、立刻、馬上！——喵耳朵



Part 01

「你先去吃，我給你望風」

馬上就過年，不少網友家裏都掛上了鹹肉，準備為過年存貨。

但是裴女士萬萬沒想到，她家的臘肉竟然被賊惦記上了，鹹肉晾着晾着竟然少了一塊。

查監控一看，竟是個小「貓」賊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

只見一條長長的臘肉下面懸掛着一隻貓，牠正用雙爪緊緊抱着肉的底端。

同時還不停地用小嘴在啃，那努力的樣子彷彿三天沒吃飯了似的。因為夠不着，還在做着引體向上。

那塊失蹤的臘肉八成已經進了貓咪的肚子。裴女士無奈的笑了，想着自己可能是把肉掛太低了，就把肉折短了掛。

然而令大家都沒想到的是。第二天這隻小偷貓咪竟然又來偷吃了，這回牠還帶了一隻望風的同夥！只見鹹肉上一隻小貓咪吃得津津有味。

而在鹹肉下面，有一隻小貓的身影鬼鬼祟祟，不時的張望着，偶爾緊張抬頭看着偷吃的朋友。

兩隻貓時不時對個眼神交流。好像在説：你吃好了沒，吃好了讓我吃。真的像極了耳朵上學那會兒，跟朋友一起做壞事的場景。看到這一幕，裴女士哭笑不得，照這樣的情況發展下去，這鹹肉遲早被這兩小貓賊吃完。

這大概就是小貓之間的友誼吧，你做壞事我望風，就算被逮到也是兩個一起承擔。羨慕啊！~

Part 02

「你快醒醒，我們一起玩耍」下水道里漆黑一片，貓咪的哀嚎聲分外淒涼。

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這隻小貓已經這樣哀嚎一個月了，因為自己最好的朋友去世了，小貓一直接受不了朋友去世的事實，每天蹲坐在朋友的屍體旁邊。

牠不停的用腦袋去蹭着朋友的屍體，想將自己身上的溫度分享給朋友，嘗試喚醒朋友。但是牠再也得不到朋友的回應。根據路人口述，小橘跟地上的小黑都是流浪貓，小黑在不久前染上了重病，最後在排水管道倒下。

小橘就一直守在小黑的屍體旁邊。可能對於小橘來説，小黑是牠唯一的朋友，所以小橘一直不能接受小黑的離開。小橘貓在呼喚牠的朋友，可牠不知道，牠的朋友早已魂歸喵星。

由於長期跟屍體待在一起，再加上上排水管道髒亂差的環境，小橘身體狀態特別差救助人決定先把小黑的屍體拿出來，只是這個過程並不順利。小橘看到救助人的動作一遍哈氣，一遍伸爪子阻止。

最後牠可能明白了救助人的意圖，趴在朋友小黑身邊跟牠告別，救助人成功將小黑的屍體拿了出來。

小橘也被送到了寵物醫院做了全身的檢查，所幸沒什麼大礙。在醫院的時候，醫生安排小橘跟小黑做最後的道別，小橘看到小黑的屍體，掙扎的想要靠近，不停的哀嚎。

好像在叫着最親愛的朋友的名字，叫牠起來跟自己玩耍，可是牠卻再也得不到回應。世界上真的沒有後悔藥，活在當下，別等見不到的時候後悔。

Part 03

「兄弟，你先吃！」小姐姐發現一件很奇怪的事。她經常投餵的小流浪，總是把準備好的食物叼走，從來不在自己面前吃。諾，這隻小白貓就是↓↓↓

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牠經常邁着優雅的步伐走到小姐姐店內，好像回到自己家裏一樣。悠閒躺下，享受着來自小姐姐的按摩服務。

完全不把自己外人的社牛貓就是牠了。按摩服務結束之後，按照國際慣例就到了投餵環節。

小姐姐拿出早已準備好的食物，但神奇的是，小貓咪並沒有急着吃。牠小心翼翼的舔了舔食物上香甜的汁水，然後叼起來馬上離開。

小姐姐跟着牠身後發現，小白貓竟然是為了把食物分給其他小流浪！但是讓人好笑的是，牠蹲坐在地上，背過身不去看小流浪吃的香甜的樣子。像不像好朋友給自己分享好吃的但是又不捨得的樣子？

但就算饞，但是自己從來不去爭搶。

原來，小白貓出賣肉體換來的食物都是為了養活自己的流浪貓好朋友。把人類的感情賦予小貓咪，所有的一切看起來都是那麼和諧。世界上除了你的家人，只有你的好朋友，會永遠站在你身邊，在你遇到困難的時候會伸手拉你一把。

有人會説，一個小貓咪，哪有這麼多感情？不過是人類給他們強行賦予的色彩。

貓咪或許並沒有人類那樣頭腦發達，但是牠們的感情比人簡單而純粹熱烈。牠們對朋友真誠而無私，就算是分開了也不會忘記那份純粹，因為那是牠親手的家人。我們被生活捶打，時常覺得自己一個人，但是打開手機看到那個人靜靜躺在自己的通訊錄裏，就會覺得非常安心。這就是朋友。

很喜歡一句話：「你勝過千萬個泛泛之交，有你，就好。」平時很忙，見面都是奢望，現在年底了，是時候跟你許久不見的朋友見一面了。別等了，就現在！

冬天的流浪貓有多難？？沒吃沒喝還得挨凍！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】