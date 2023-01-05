被遺棄13歲老貓找到新家　貓奴這樣做才能讓牠安心：別再丟掉我

如果現在讓你新養一隻貓咪，你會選擇幼貓還是成貓？



大多數的人都會優先考慮幼貓，因為牠們年齡小，可塑性強，而且總覺得一手帶大的會親近很多，真的就像自己的孩子一樣。

而成貓，特別是老貓，總覺得形成了獨立思維和行為方式，即使你和牠好好相處，也不一定能夠得到牠的認可。

現在卻有一位鏟屎官，選擇領養了一隻13歲的老貓咪，彼此之間也成為了真正的家人…►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Part 1 — 13歲老貓被遺棄，即將被安樂死時遇到了她

路人在垃圾桶旁邊發現了Jimmy，牠被裝在一個航空箱裏。在深秋的寒風裏發出虛弱的叫聲，全身緊繃的看着陌生人，好心人趕緊將牠送到了附近的醫院。

+ 4

當醫護人員打開籠子後，發現裏面有少許貓糧、玩具和一張紙條，上面寫道：

「我是Jimmy，今年13歲了。主人要搬家到另一個城市，他不能帶着我，也沒人能養我。我很健康，喜歡水煮雞胸肉。每個月需要驅蟲1次、洗澡1次，你願意帶我回家嗎？」

紙條看起來非常誠懇和無奈，耐心叮囑Jimmy的喜好和生活習慣。但實際上卻十分冷酷無情。難道搬家就不能再養貓了嗎？難道放了貓糧和玩具就很貼心嗎？

如果沒有人發現Jimmy，牠沒幾天就會餓死、凍死甚至被殺死…

是啊，13歲的Jimmy牙齒掉了幾顆，毛髮也是枯燥、沒有光澤的。對待治療、檢查和投餵配合卻淡漠。有誰會喜歡這樣年老的貓咪呢？

根據國外流浪動物收容的規定，如果一定時間內沒有人領養，那無家可歸的小可憐就會被安樂死。

雖然醫護人員各種發佈領養信息，但很多人都顧忌老貓的不親人。還有因為衰老可能會患上各種疾病，眼看着最後期限即將到來。

Sarah，一個可愛的女生，出現了！當她靠近熟睡中的Jimmy時，牠突然醒了過來。湊近聞了聞Sarah的氣味，然後很自然的跳到了她的懷裏。

那個時候她突然覺得：他們好像已經認識很久很久了…

Part 2 —重新找到新家，牠怕被拋棄，變成粘人寶

Sarah把Jimmy帶回家以後，原以為會需要一定的時間去適應，結果牠很自來熟的到處巡視新領地。

還非常喜歡用腦袋蹭Sarah的臉，就連睡覺也一定要趴在她身上，而且還會不停用肉墊拍打Sarah的手，直到她握住小手手才能入睡。

沒有安全感的Jimmy讓人心疼，牠一定是怕再被人拋棄吧！所以不管新主人在哪，牠就跟到哪，必須要在自己的視線範圍內。

而被Jimmy全身心依賴着的Sarah，也覺得自己幸運又幸福。沒想到這個世界上，除了血緣至親，竟然還能收穫這樣深厚的羈絆，她一定會好好呵護Jimmy，即使到了彩虹橋的那頭也要相伴！

Part 3 — 家有老貓，如獲一寶，老齡貓咪的好處你想不到~

現代動物醫療的進步與改善，使家貓的普遍壽命可達15歲以上，超過20歲的也不在少數。但貓咪在6、7歲時身體便會開始退化，10歲以後就正式進入高齡階段，身體機能老化明顯且容易患慢性病，不願意半路接手老貓也情有可原。

但其實從某些方面來講，老齡貓的飼養比小貓要輕鬆很多哦~牠們不像小貓一樣調皮精力旺盛，更喜歡悠閒的曬曬太陽睡睡覺，也不會亂翻垃圾桶或者大力拆家，讓疲憊不堪的你每天頭疼。

相對來説，小貓的腸胃比較脆弱，尤其是斷奶或對食物不適應時，很容易出現腹瀉的情況。但這種狀況對於老齡貓咪來説，發生的概率就相對小很多了。

而且…波妹兒還有私心的，老貓的生存難度遠比小貓高很多，不管是捕獵、搶地盤或是找領養，完全被年輕力壯的貓們吊打，你很有可能是牠活下去的最後希望。

所以如果你有能力照顧一隻老貓，拜託了，請帶牠回家吧！只要多花一點點愛心和耐心，你就能收穫最溫暖的回饋

你家貓咪幾歲了？等到將來牠老了，你會嫌棄牠嗎？

延伸閱讀：貓奴上學要離開貓咪哭得撕心裂肺 主子反應各異 被無視未算最慘

+ 12

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】