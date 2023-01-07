貴婦狗與主人男友爭風吃醋　得悉這情況後瘋狂搖尾巴結果骨折了！

喜歡就搖尾巴、討厭就呲牙齒…小狗狗的感情就是這麼直白呀~自從有了男盆友，養了5年的狗子…變了！



小紅書姐妹@白菜媽媽叫和子。 有一隻養了5年的熊 白菜。

本來小日子過的美滿幸福，天天賴在一起睡懶覺。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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結果突然有一天…和子！她！戀愛了！本以為能夠一家三口過上幸福滴生活，但不知道為什麼，白菜就是不喜歡新任「老父親」。

想刀一個人的心是藏不住的！想用好吃的籠絡忠誠的小狗？絕對不可能。經常帶白菜出去散步，心想這回感情肯定有所增長。

嗯…要麼是不樂意出去，要麼被「強行」抱出去以後殺意直線上升。帶牠去外面洗澡回來，一瘸一拐跑向麻麻一通告狀。

問了寵物店老闆才知道：只是趾甲斷了一點點，在店裏活蹦亂跳沒什麼問題。

小狗狗有什麼壞心眼呢？還不就是想獨自擁有親愛滴麻麻。再説了，誰要你們故意在白菜面前牽手手啦！我看就是倆字：活該~~

成功獨佔麻麻！狗子狂搖尾巴到骨折？？

這天，好不容易等到臭男人不在家，白菜整個狗興奮到跳舞轉圈！結果晚上睡覺的時候，和子突然發現，白菜的尾巴怎麼有點怪怪的？

平時總是高高翹起的小尾巴，現在卻無精打采的耷拉着，碰一下還疼的嗷嗷叫，可是仔細看看也沒有外傷啊。

和子趕緊帶牠去醫院拍片子，結果發現尾巴斷了？？！醫生説，不排除外力原因造成骨折，比如搖斷的、或者坐斷的。

和子瞅着白菜的小尾巴，腦瓜子嗡嗡：不會…是…因為…男盆友不在家，白菜過於興奮搖尾巴…搖斷了吧？？！

鑑於這個位置不好打鋼釘，而且不觸碰的話，白菜也沒有表現出疼痛，醫生建議採取保守治療，先觀察一下看能否自己癒合。

看來修勾勾和臭男人的爭奪戰，還遠遠沒有結束啊…

這7種表現，説明狗狗真的愛你！

在狗狗眼裏，主人是怎樣的一種存在呢？牠們真的會把主人當成爸爸媽媽，想要佔有TA嗎？

其實，狗狗已經用行動告訴你了！

1. 搖尾巴

狗狗開心的時候會不停地對你搖尾巴，其實就像小孩子一樣希望引起你的關注，表達愛意。

2. 不停舔

狗狗舌頭上有豐富的感覺細胞，還可以釋放自己的信息素。牠舔你，相當於親吻你，説明你是牠心目中最親近的同伴。

3. 翻肚皮

狗狗的肚子是全身最脆弱的地方，如果對你露出肚子，表明對你十分信任，覺得很安心、很放心。

4. 貼着你

小孩子很喜歡“親親抱抱舉高高”，狗狗也需要用身體碰觸着你，才能讓牠感受到你不會離開牠。

5. 陪伴你

狗狗有非常強的同理心，當你低落時，牠會用自己的方式安慰你；當你開心時，牠也會亢奮到轉圈圈。

6. 睡在身邊

就像小孩子需要父母陪着睡覺一樣，狗狗也喜歡！哪怕是睡在牀邊，只要能感受到你的呼吸，就很有安全感哦。

7. 經常微笑

嘴角上揚、吐着舌頭露出笑容，這樣的表情説明和你在一起，牠很舒服很快樂！

沒開玩笑，這是真的！

「狗狗會把主人當成父母」這個説法是有科學依據的~

在人類的親子關係中，有一個詞叫「安全堡壘效應」，意思是小孩子把父母當成一種安全的保障，只要父母在身旁，他們才會安心地玩耍互動。

而狗狗和主人聯繫中的某種特性，和孩子與父母之間的連接非常相似。

研究員曾經做過一項實驗，測試主人在與不在，狗狗的反應有什麼不同：

當主人不在時，狗狗對周圍的食物和玩具完全沒有興趣，非常焦慮；

當主人在身邊時，狗狗才願意嘗試着和陌生人互動；

當獨自一狗時，牠會盡量靠近沾染主人氣味的衣服，安靜等待主人的歸來。

這個研究表明，狗狗也會受到“安全堡壘效應”的影響，因為牠真的把主人當作了自己的父母！

所以，如果你養了狗，請不要只把牠當做沒有感情的動物。

即使語言不通、即使無法交流，但牠會用自己的一生去愛你！

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