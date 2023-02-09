寵物趣聞｜6隻貓圍爐取暖 齊齊展開邪教儀式 飼主曝搞笑真相
撰文：聯合新聞網
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入冬天氣寒冷，連貓主子都無法抵抗電暖器的魅力！日本有名飼主家裡養有6隻貓咪，最近天氣轉冷，主子們這天通通「塞車」擠在暖氣前試圖取暖，乖巧又擁擠的可愛模樣擄獲許多網友的心，而主人則在貼文中曝光了搞笑真相。
從IG帳號@kibimomo上傳的影片中可以看到，六隻不同花色的貓咪們全都擠在發著暖氣的電暖爐前取暖，每隻貓貓都舒服得瞇上眼睛，靜靜享受的模樣非常療癒，然而飼主卻在貼文中表示「我已經把暖氣關掉了！」原來，貓貓們平時都相當習慣聚在暖氣前取暖，而這次可能是因為彼此擠在一起讓溫度升高，才沒發現其實暖氣根本沒開。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼6隻貓咪展開邪教儀式▼▼▼
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從其他貼文中可以看到，飼主家的6隻米克斯貓貓各自有著獨特的鮮明個性，過去要拍全家福照片時，排排站的畫面相當溫馨，彼此甚至還會伸手幫忙「喬角度」，融洽感情也讓牠們在網絡上坐擁上萬名粉絲。
呆萌影片被分享到網絡上後，許多粉絲看了都留言表示「連吹暖氣都是貓咪為優先，好貼心的主人呀」、「太好笑了哈哈哈哈」、「感覺聚在一起一定很溫暖」、「居然還舒服到睡著是怎麼回事哈哈哈哈」、「貓咪真是外星生物呢」、「太可愛啦。」
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