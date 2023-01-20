雪橇犬遭獵人看錯成郊狼開槍射殺　飼主怒轟：要為愛犬討回公道

哈士奇、阿拉斯加雪橇犬這類狗狗外型和狼相似，有時會被誤認。美國一名飼主遛他養的雪橇犬時竟遭獵人錯殺，感到悲痛萬分。



紐約郵報報導，美國賓州的男子海勒（Chris Heller）7日在戶外遛他養的兩隻狗狗，一名正在獵鹿的獵人錯把8歲的混種雪橇犬「杭特」（Hunter）看成郊狼，開槍將牠射殺。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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海勒發現狗狗中槍後趕緊將牠送醫，仍回天乏術，海勒的妻子珍妮佛悲痛地在網路發文，指出杭特是非常聰明又暖心的狗狗，對孩子都很友善，也和其他寵物很友好，酷愛吃起司。

海勒表示當時遛的杭特和另一隻德國牧羊犬都有戴項圈和韁繩，而且杭特的體型是郊狼的三倍大，不該被輕易認錯。他還指控肇事者從頭到尾都沒有一句道歉，而且怕被網路公審至今神隱不肯出來面對。

賓州狩獵委員會表示，該名獵人因為誤認杭特是一隻狼，因此並不會面臨任何刑罰。海勒要求委員會吊銷他的獵人執照，並要他重新接受安全課程，至少也要為了殺害狗狗而道歉。海勒一家考慮訴諸法律行動，現正透過募資平台籌措僱用律師的費用。

這已經不是第一次狗狗被當作狼射殺，先前美國蒙大拿州一名女獵人殺死一隻野狼，還和屍體開心拍照PO網炫耀，被發現那根本不是狼而是一隻哈士奇，引來不少網友撻伐。

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